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影╱彰化小蕃茄災損不申請救助 理事長農場衝觀光體驗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘的觀光農場小蕃茄成熟。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘的觀光農場小蕃茄成熟。記者簡慧珍／攝影

今年南部小蕃茄災損嚴重，彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘的「理事長農場」休園兩年，今年栽種8種小蕃茄也發生天然災害，但不打算申請農損救助，而是即日起到明年春節連假結束前開放採果，當場打卡上傳fb，可到理事長地瓜園挖地瓜。

施瑜銘7年前開闢自家農園作為觀光果園，近年地球氣候變遷，蔬果常有病蟲害，他休園兩年讓土壤和環境自癒，今年在網室種植8種小蕃茄，沒想到入夏以後雨量減少，高溫炎熱，小蕃茄再度發生病蟲害，損失近四成。

施瑜銘今天表示，南部小蕃茄蒙受銀葉粉蝨、蚜蟲侵害，損失一半以上，政府核准申請現金救助，他的理事長農場也有災損，因南部小蕃茄是農產品，他的觀光農場小蕃茄是體驗採果樂趣果品，所以沒打算申請救助。

理事長農場面積約1.7公地，有市售的牛蕃茄、黃金蕃茄、黑柿仔、桃太郎等8個品種，每人採果入園費用200元，可採果約1.5公斤，當場打卡上傳fb還可到理事長地瓜園挖地瓜，施瑜銘說地瓜快挖光了，想挖的手腳要快。

災損 氣候變遷 彰化

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