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彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香 冠軍可獲8888元

中央社／ 彰化16日電

彰化市南瑤宮農曆除夕將舉辦路跑迎頭香活動；彰化市長林世賢說，南瑤宮以往舉辦搶頭香活動，但常發生推擠意外，因此改成路跑迎頭香，活動分為男、女2組，冠軍可獲得8888元。

彰化市長林世賢今天接受媒體聯訪說，往年南瑤宮在農曆除夕夜都會舉辦搶頭香活動，雖然熱鬧有趣，不過也曾有民眾為搶頭香相互推擠，發生受傷意外，考量民眾安全，於是改變形態成路跑迎頭香活動。

林世賢指出，今年的路跑迎頭香活動即日起開放報名，明年1月15日截止，報名費新台幣200元，活動分為男、女2組，路跑起點為彰化市旭光路75號前，終點為南瑤宮，活動日期為明年1月21日除夕夜晚上9時至隔天凌晨2時。

彰化市公所表示，完成報名民眾可獲得彰化媽毛巾1條、限量版滑鼠墊、彰化媽鑰匙圈以及完賽獎牌，至於路跑各組第1名獎金為8888元，第2名6666元、第3名5168元，另設最佳造型獎5名，每名獎金2000元，另贈送媽祖發財錢母。

彰化 路跑 除夕夜 媽祖

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