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影／八卦山廢輪胎堆置場大火 劇毒濃煙直竄居民嚇壞

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市八卦山荔枝園廢輪胎大火，強風助長火勢猛烈，濃煙直竄天際。記者江良誠／攝影
南投市八卦山荔枝園廢輪胎大火，強風助長火勢猛烈，濃煙直竄天際。記者江良誠／攝影

南投市八卦山荔枝園下午雜草火警，一旁堆置廢棄物和大量廢輪胎，火勢一發不可收拾，黑煙滾滾直竄天際，8公里外就清楚可見，因廢輪胎燃燒產生戴奧辛，居民苦不堪言關閉門窗，因為山區缺乏水源，消防人員只能以水箱車輪流灌救，開闢防火帶，避免火勢擴散到周邊果園和民宅。

南投縣消防局下午1時半接獲通報，南投市嶺興路雜草火警，立刻調派南投、鳳鳴、草屯、竹山等分隊前往灌救，發現起火點是荔枝園，但除雜草、果樹外，還堆置廢棄物和大量廢輪胎，因為東北季風強勁，火勢延燒到廢輪胎，更一發不可收拾，火焰竄起二層樓高，黑色濃煙更如同黑龍滾滾直竄天際，讓不少民眾以為是附近南崗工業區大火。

山區缺乏水源，加上強風助長火勢，消防局只能調遣水箱車輪流灌救，現場黑煙嗆人，消防人員忍著濃煙冒險灌救，為了避免火勢擴大波及其他果園和民宅，同時開闢防火帶，消防車不斷往返載水搶救，直到傍晚還未撲滅。

廢輪胎燃燒冒出大量濃煙，往八卦山區飄散，讓居民相當困擾，黑煙含世紀之毒戴奧辛是世紀之毒會致癌、影響免疫系統，周邊民眾戴緊口罩，關閉門窗，避免受害。

警方帶回一名男子調查，他供稱，因為鋸果樹邊抽菸，煙蒂掉落雜草堆才引發火警。附近居民表示，附近荔枝園常被丟廢棄物，甚至偷偷放火焚燒，質疑是偷燒垃圾才引發火警，詳細火警原因，正由警消調查釐清。

南投市八卦山廢輪胎堆置場大火，黑色濃煙直竄天際。記者江良誠／攝影
南投市八卦山廢輪胎堆置場大火，黑色濃煙直竄天際。記者江良誠／攝影
南投市八卦山廢輪胎堆置場大火，黑色濃煙直竄天際。記者江良誠／攝影
南投市八卦山廢輪胎堆置場大火，黑色濃煙直竄天際。記者江良誠／攝影

南投 荔枝 火災

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