影／點亮台中山城越夜越美 石岡花樣藝術燈節明登場

台中山城越夜越美，石岡區舉辦「石岡花漾藝術燈節」，東豐自行車道搖身變成光環境廊道，0蛋月台有可愛的耶誕列車，明(17日)晚將舉行點燈儀式；豐原水岸花都今晚點燈，搭配豐原火車站外10米高耶誕樹，乘車旅客感受濃濃佳節氣氛。

第4屆的「石岡花漾藝術燈節」明(17日)起至明年2月5日登場，展期橫跨元旦、春節假期及元宵節，明天傍晚6點半在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，並邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，還有精彩煙火秀。

石岡區長劉素幸表示，此次燈節除延續往年展區，新增0蛋月台光布環境佈置，運用現地保留的火車車廂，結合耶誕老人及雪花等元素，打造耶誕風的「星光璀璨列車」，模樣超可愛。

綠六廣場主燈「璀燦星空塔」，7米高的八芒星耶誕樹，搭配水流線條創造出「幻彩精靈樹」藝術裝置，象徵大樹在水的滋補下成長茁壯；一旁的「閃耀鑽石柱」，璀璨生輝祝福愛情永恆不渝；東豐綠廊沿線絢麗的光環境廊道，夢幻指數破表。

劉素幸說明，情人木橋園區的「光乍愛情橋」，以紫色傘海搭配暖白藍色系的鐵骨球水滴，讓民眾感受在雨中漫步的浪漫，還有迎接兔年的「LOVE YOU 兔」燈飾，萌翻全場。

石岡花漾藝術燈節每天17時30分至21時30分點燈，七大主題燈區，明年1月18日至31日在情人木橋園區也將推出鬱金香花展，展出1萬5千株各花色品種鬱金香，國內享受歐洲美景。

位於豐原國小旁的豐原葫蘆墩圳，今年以「光影隧道」為主題，今(16日)晚5點半將舉行點燈儀式，即日起亮燈至明年2月5日元宵節，每日17時30分至22時亮燈。