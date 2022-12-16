快訊

反映央行升息台銀開第一槍 1年期定儲利率升至1.465%

僅一人領表！民進黨主席補選登記截止 賴清德將同額競選

中印邊境摩擦不斷！網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

影／點亮台中山城越夜越美 石岡花樣藝術燈節明登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「山谷燈光節」讓谷關溫泉公園的夜晚更添浪漫，令人駐足。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」讓谷關溫泉公園的夜晚更添浪漫，令人駐足。記者林佩均／攝影

台中山城越夜越美，石岡區舉辦「石岡花漾藝術燈節」，東豐自行車道搖身變成光環境廊道，0蛋月台有可愛的耶誕列車，明(17日)晚將舉行點燈儀式；豐原水岸花都今晚點燈，搭配豐原火車站外10米高耶誕樹，乘車旅客感受濃濃佳節氣氛。

第4屆的「石岡花漾藝術燈節」明(17日)起至明年2月5日登場，展期橫跨元旦、春節假期及元宵節，明天傍晚6點半在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，並邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，還有精彩煙火秀。

石岡區長劉素幸表示，此次燈節除延續往年展區，新增0蛋月台光布環境佈置，運用現地保留的火車車廂，結合耶誕老人及雪花等元素，打造耶誕風的「星光璀璨列車」，模樣超可愛。

綠六廣場主燈「璀燦星空塔」，7米高的八芒星耶誕樹，搭配水流線條創造出「幻彩精靈樹」藝術裝置，象徵大樹在水的滋補下成長茁壯；一旁的「閃耀鑽石柱」，璀璨生輝祝福愛情永恆不渝；東豐綠廊沿線絢麗的光環境廊道，夢幻指數破表。

劉素幸說明，情人木橋園區的「光乍愛情橋」，以紫色傘海搭配暖白藍色系的鐵骨球水滴，讓民眾感受在雨中漫步的浪漫，還有迎接兔年的「LOVE YOU 兔」燈飾，萌翻全場。

石岡花漾藝術燈節每天17時30分至21時30分點燈，七大主題燈區，明年1月18日至31日在情人木橋園區也將推出鬱金香花展，展出1萬5千株各花色品種鬱金香，國內享受歐洲美景。

位於豐原國小旁的豐原葫蘆墩圳，今年以「光影隧道」為主題，今(16日)晚5點半將舉行點燈儀式，即日起亮燈至明年2月5日元宵節，每日17時30分至22時亮燈。

「山谷燈光節」聳立梨山賓館2棵高達28米的大雪松耶誕樹，梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。明年1月1日晚上6點半在谷關溫泉公園舉辦音樂晚會、1月7日晚上6點半在梨山賓館舉辦音樂晚會。

「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」讓谷關溫泉公園的夜晚更添浪漫，令人駐足。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」讓谷關溫泉公園的夜晚更添浪漫，令人駐足。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」聳立梨山賓館2棵高達28米的大雪松耶誕樹，相當夢幻。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」聳立梨山賓館2棵高達28米的大雪松耶誕樹，相當夢幻。記者林佩均／攝影
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「石岡花漾藝術燈節」明天傍晚6點30分將在情人木橋舉辦點燈開幕儀式，邀請台語歌后張秀卿、河堤樂團及台語天王陳雷等人到場表演，現場還有精彩煙火秀。圖／台中市石岡區公所提供
「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」梨山新地標耶穌堂重新開放迎賓，加設燈光照明，欣賞耶穌堂與12顆山茶樹夜間的美。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」聳立梨山賓館2棵高達28米的大雪松耶誕樹，相當夢幻。記者林佩均／攝影
「山谷燈光節」聳立梨山賓館2棵高達28米的大雪松耶誕樹，相當夢幻。記者林佩均／攝影

元宵節 梨山 耶穌

延伸閱讀

宗喀巴大師牙舍利 「智慧之神」特展展出

《瑞克和莫蒂》製作人坦承新作採用AI繪圖「點綴」遊戲世界 稱其有助激盪創意

花蓮新城海事藝術揭幕 七星潭新設3件藝術品添亮點

冰果店也能入畫 李梅樹120歲紀念展「真實就是美」

相關新聞

影／點亮台中山城越夜越美 石岡花樣藝術燈節明登場

台中山城越夜越美，石岡區舉辦「石岡花漾藝術燈節」，東豐自行車道搖身變成光環境廊道，0蛋月台有可愛的耶誕列車，明(17日)...

影／力促新社白冷圳申請台灣世遺潛力點 江啟臣偕文化部長會勘

台中新社白冷圳建於日治時期，運用位能落差的「倒虹吸管」，堪稱當時遠東最大水利設施。立委江啟臣今率眾人到場會勘，江強調，白...

台中工業區奧斯汀廠拍今清倉開賣 暖捐7公益團體

台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」最後一檔今天登場。奧斯汀寢飾董事長孫連禧說，因應明年擴廠搬遷，這檔為遷廠清...

影／台中優質椪柑 20公噸起運新加坡迎春節

台中市山城地區生產優質椪柑，台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃20公噸椪柑，將...

影／江啟臣推動豐原漆藝二館興建 文化局送中央可行性評估

台中市豐原漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，近年場館空間不足，難以典藏、舉辦研習活動。立委江啟臣今邀集文化部長李永得等人到...

台中南區飯吃到一半停電、南屯紅綠燈故障交通亂 已搶修復電

台中市南區今天中午有6273戶停電，不但民眾吃飯午電可用，南屯多個路口在下午1時獲報，紅綠燈因此故障，造成塞車，警方到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。