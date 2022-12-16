保存在地文化 江啟臣促豐原漆藝館二館興建

台中市豐原漆藝館為少有的漆藝文化據點，但因場館不符使用、展覽空間不足，立委江啟臣今天邀集相關單位考察豐原漆藝館，力促豐原漆藝二館興建，保存地方重要特色產業。

為推動台中豐原地區文化藝術、文化資產得以保存，國民黨籍立委江啟臣今天邀請文化部長李永得、台中市政府文化局等單位至豐原考察豐原漆藝館。

江啟臣接受媒體訪問指出，豐原漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，是地方重要的特色產業。現今場館已不符使用，目前場館是由原自來水廠辦公室改建，樓地板面積僅147坪，展覽、典藏、研習活動等各項空間嚴重不足。

江啟臣表示，去年立法院教育及文化委員會考察也到漆藝館，當時已提出興建漆藝館二館的構想，今年完成可行性評估報告，並提報文化部核定，希望文化局提出的二項規劃方案能盡快定案。而漆藝館隸屬位階、維運管理、推廣計畫等也請市府進行整體評估。

李永得指出，會支持漆藝館二館興建，後續與市府討論方案與營運位階等事宜。有關漆藝發展規劃，目前中央從種植漆樹開始，未來朝向自給自足，具有完整上下游的產業計畫進行。

台中市副市長黃國榮表示，豐原漆藝文化是台中市的重要寶藏，現已規劃許多活動進行推廣。有關館舍人員編制與二館興建問題，市府會全力配合。