快訊

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

影／力促新社白冷圳申請台灣世遺潛力點 江啟臣偕文化部長會勘

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中新社白冷圳建於日治時期，運用位能落差的「倒虹吸管」，立委江啟臣今率眾人到場會勘，爭取列為「台灣世界文化遺產潛力點」，也具備「重要文化景觀」條件。圖／立法委員江啟臣提供
台中新社白冷圳建於日治時期，運用位能落差的「倒虹吸管」，立委江啟臣今率眾人到場會勘，爭取列為「台灣世界文化遺產潛力點」，也具備「重要文化景觀」條件。圖／立法委員江啟臣提供

台中新社白冷圳建於日治時期，運用位能落差的「倒虹吸管」，堪稱當時遠東最大水利設施。立委江啟臣今率眾人到場會勘，江強調，白冷圳現在仍灌溉新社、北屯與大坑地區農業，應爭取列為「台灣世界文化遺產潛力點」，也具備「重要文化景觀」條件。

文化局表示，白冷圳為台中市登錄的文化景觀，目前申請白冷圳提升為重要文化景觀，再向文資局申請重要文化景觀價值評估經費，進一步向文化部提報重要文化景觀。並協助地方爭取國發會地方創生補助，發展在地文化。

江啟臣指出，白冷圳至今仍肩負新社、北屯、大坑地區的農業灌溉任務，目前農田水利署正推行擴大灌溉服務，是中部地區非常重要的文化資產，與阿里山森林鐵道同為日治時期的建築工程，既應該是「台灣世界文化遺產潛力點」依文化資產保存法第 61 條，也具備「重要文化景觀」條件，兩案應該併行推動。

江委員強調，文化局應儘速完成「重要文化景觀」價值評估，並請文化部加速審議，全力推動新社白冷圳的文化保存工作，未來不但要推行文化教育，更應在觀光效應發揮功能，帶動在地觀光休憩產業。

文化資產 江啟臣 農業

延伸閱讀

影／江啟臣推動豐原漆藝二館興建 文化局送中央可行性評估

黃敏惠千人造勢人氣旺 喊話：我經驗正熟練和滿滿熱情

江啟臣讚黃敏惠施政滿意度8成 喊「投票也讓她拿80%」

影／豐原火車站10米耶誕樹今浪漫點燈 23日耶誕音樂會登場

相關新聞

台中南區飯吃到一半停電、南屯紅綠燈故障交通亂 已搶修復電

台中市南區今天中午有6273戶停電，不但民眾吃飯午電可用，南屯多個路口在下午1時獲報，紅綠燈因此故障，造成塞車，警方到場...

影／台中優質椪柑 20公噸起運新加坡迎春節

台中市山城地區生產優質椪柑，台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃20公噸椪柑，將...

影／力促新社白冷圳申請台灣世遺潛力點 江啟臣偕文化部長會勘

台中新社白冷圳建於日治時期，運用位能落差的「倒虹吸管」，堪稱當時遠東最大水利設施。立委江啟臣今率眾人到場會勘，江強調，白...

台中工業區奧斯汀廠拍今清倉開賣 暖捐7公益團體

台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」最後一檔今天登場。奧斯汀寢飾董事長孫連禧說，因應明年擴廠搬遷，這檔為遷廠清...

影／江啟臣推動豐原漆藝二館興建 文化局送中央可行性評估

台中市豐原漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，近年場館空間不足，難以典藏、舉辦研習活動。立委江啟臣今邀集文化部長李永得等人到...

彰化伯立歐家園興建資金還差7成 民間社團籌募360萬補血

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會2010年啟動籌建伯立歐家園募款計畫，希望讓身心障礙者有安心終老的家園，但籌措經費超過10年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。