影／力促新社白冷圳申請台灣世遺潛力點 江啟臣偕文化部長會勘

台中新社白冷圳建於日治時期，運用位能落差的「倒虹吸管」，堪稱當時遠東最大水利設施。立委江啟臣今率眾人到場會勘，江強調，白冷圳現在仍灌溉新社、北屯與大坑地區農業，應爭取列為「台灣世界文化遺產潛力點」，也具備「重要文化景觀」條件。

文化局表示，白冷圳為台中市登錄的文化景觀，目前申請白冷圳提升為重要文化景觀，再向文資局申請重要文化景觀價值評估經費，進一步向文化部提報重要文化景觀。並協助地方爭取國發會地方創生補助，發展在地文化。

江啟臣指出，白冷圳至今仍肩負新社、北屯、大坑地區的農業灌溉任務，目前農田水利署正推行擴大灌溉服務，是中部地區非常重要的文化資產，與阿里山森林鐵道同為日治時期的建築工程，既應該是「台灣世界文化遺產潛力點」依文化資產保存法第 61 條，也具備「重要文化景觀」條件，兩案應該併行推動。

江委員強調，文化局應儘速完成「重要文化景觀」價值評估，並請文化部加速審議，全力推動新社白冷圳的文化保存工作，未來不但要推行文化教育，更應在觀光效應發揮功能，帶動在地觀光休憩產業。