聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中工業區奧斯汀廠拍今清倉開賣 暖捐7公益團體
台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」最後一檔今天登場。奧斯汀寢飾董事長孫連禧說，因應明年擴廠搬遷，這檔為遷廠清倉，特別推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助伊甸、弘道、愛之光等7個公益團體。
孫連禧說，經營一甲子的企業、20多年的品牌經營，奧斯汀寢飾因應轉型創新，需要更大的廠房為生產線添置機具，計畫明年擴廠搬遷，今起至明年1月2日舉辦在台中市工業區最後一次的廠拍活動，線上及實體同步進行。
孫連禧說，她熱愛公益，今年特別企劃「遷廠清倉、萬眾益心、你買我捐」公益活動，預購現金券5000元，回饋消費者10%，再幫消費者捐10%給弘道老人扶基金會、伊甸基金會、愛之光、向日葵基金會等7個公益社服團體。
孫連禧說，奧斯汀寢飾廠拍驚賣會今天到明年1月2日，每天上午9時30分到下午5時30分，地點在台中市工業區21路18號。詳情搜尋「奧斯汀寢飾」官網查詢：http://www.austinhome.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言