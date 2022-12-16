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台中工業區奧斯汀廠拍今清倉開賣 暖捐7公益團體

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」今最後一檔，業者推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助7個公益團體。記者趙容萱／攝影
台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」今最後一檔，業者推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助7個公益團體。記者趙容萱／攝影

台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」最後一檔今天登場。奧斯汀寢飾董事長孫連禧說，因應明年擴廠搬遷，這檔為遷廠清倉，特別推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助伊甸、弘道、愛之光等7個公益團體。

孫連禧說，經營一甲子的企業、20多年的品牌經營，奧斯汀寢飾因應轉型創新，需要更大的廠房為生產線添置機具，計畫明年擴廠搬遷，今起至明年1月2日舉辦在台中市工業區最後一次的廠拍活動，線上及實體同步進行。

孫連禧說，她熱愛公益，今年特別企劃「遷廠清倉、萬眾益心、你買我捐」公益活動，預購現金券5000元，回饋消費者10%，再幫消費者捐10%給弘道老人扶基金會、伊甸基金會、愛之光、向日葵基金會等7個公益社服團體。

孫連禧說，奧斯汀寢飾廠拍驚賣會今天到明年1月2日，每天上午9時30分到下午5時30分，地點在台中市工業區21路18號。詳情搜尋「奧斯汀寢飾」官網查詢：http://www.austinhome.com.tw

台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」今最後一檔，業者推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助7個公益團體。記者趙容萱／攝影
台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」今最後一檔，業者推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助7個公益團體。記者趙容萱／攝影
台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」今最後一檔，業者推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助7個公益團體。記者趙容萱／攝影
台中工業區年底廠拍盛事「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」今最後一檔，業者推出「萬眾益心、你買我捐」公益活動，捐助7個公益團體。記者趙容萱／攝影

台中市 公益活動 拍賣會

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