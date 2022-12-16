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影／台中優質椪柑 20公噸起運新加坡迎春節

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃椪柑至新加坡，迎接春節。圖／台中市農業局提供
台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃椪柑至新加坡，迎接春節。圖／台中市農業局提供

台中市山城地區生產優質椪柑，台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃20公噸椪柑，將陸續出口至新加坡、馬來西亞、汶萊及日本等國家，預計外銷650公噸優質椪柑，與全世界分享台灣優質水果。

農業局說，台中市椪柑產期自11月開始，年產量約2.6萬公噸，主要種在東勢、石岡、豐原、后里及潭子等區，為全台第二大產區，果型飽滿、酸甜適中，品質極佳，頗受國內外消費者喜愛。

明年春節較往年更早，加上新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等因素持續影響，農業局輔導相關農民團體在過年前，將椪柑外銷東南亞國家，把吉利象徵帶至東南亞，提供在地優質年節禮盒採購選項。

國內市場部分，民眾可在好市多、家樂福、全聯及普利共好網路商城等通路購買，將大桔大利帶回家。

立委江啟臣致詞表示，東南亞與我國習慣相近，華人逢年過節喜歡買色澤好又喜氣的水果，加上外銷能穩定國內價格、幫助果農，更重要是能將台灣優質水果與全世界朋友分享，達到三贏。未來他也希望更多椪柑、茂谷柑進行外銷，推廣我國優質農產。

台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃椪柑至新加坡，迎接春節。圖／台中市農業局提供
台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃椪柑至新加坡，迎接春節。圖／台中市農業局提供
台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃椪柑至新加坡，迎接春節。圖／台中市農業局提供
台中市農業局今在東勢果菜市場舉辦「台中優質椪柑外銷新加坡啟運典禮」，啟運1櫃椪柑至新加坡，迎接春節。圖／台中市農業局提供

椪柑 東南亞 台中市 外銷

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