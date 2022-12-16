影／江啟臣推動豐原漆藝二館興建 文化局送中央可行性評估

台中市豐原漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，近年場館空間不足，難以典藏、舉辦研習活動。立委江啟臣今邀集文化部長李永得等人到場會勘，研擬興建漆藝二館；李表示，全力支持漆藝文化發展，並提醒盤點相關人力等軟硬體設備。文化局指出，豐原漆藝二館案可行性評估計畫，已送文化部審查中。

今早，立法委員江啟臣邀集文化部長李永得、台中市副市長黃國榮等人到場會勘。江啟臣表示，豐原區昔日是木工、木材重要集散地，豐原漆藝館由原自來水廠辦公室改建，是國內首屈一指漆藝技術與文化保留據點，礙於場館樓地板面積僅147坪，無法典藏、展示，教學、演習活動都受限人數。

江啟臣指出，有家長為傳承漆藝文化，在學校推動製作一雙屬於自己的漆筷，學生畢業留作紀念，也了解豐原漆藝文化；而上周他到越南，發現許多豐原木器工廠在異鄉打拚，「這項工藝如果沒好好傳承，流失相當可惜」。

江說，目前就他所知，文化局研擬在豐原漆藝館旁延伸興建漆藝二館，總經費約8千多萬元，但有待可行性評估。他也強調，除了硬體設施爭取經費，漆藝館隸屬位階、維運管理、推廣計畫等，市府也要整體評估。

李永得表示，文化部將大力支持漆藝館二館興建，另針對漆藝發展規劃，中央從種植漆樹開始，未來朝向「自給自足」，具有完整上下游的產業計劃進行。

文化局表示，豐原漆藝二館案可行性評估計畫，今年上半年完成並報送文化部審查。後續將提送補助計畫至文化部，等經費核定後，儘速啟動規劃設計及後續工程。