快訊

疫情低點過後已連8天上升！本土+1萬5316例、100例境外、24死

寒流將襲台 氣象局：雙北等6縣市明天恐跌到6度以下低溫

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

影／江啟臣推動豐原漆藝二館興建 文化局送中央可行性評估

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委江啟臣今邀集相關人士到豐原漆藝館會勘，爭取興建豐原漆藝二館。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今邀集相關人士到豐原漆藝館會勘，爭取興建豐原漆藝二館。圖／立法委員江啟臣提供

台中市豐原漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，近年場館空間不足，難以典藏、舉辦研習活動。立委江啟臣今邀集文化部長李永得等人到場會勘，研擬興建漆藝二館；李表示，全力支持漆藝文化發展，並提醒盤點相關人力等軟硬體設備。文化局指出，豐原漆藝二館案可行性評估計畫，已送文化部審查中。

今早，立法委員江啟臣邀集文化部長李永得、台中市副市長黃國榮等人到場會勘。江啟臣表示，豐原區昔日是木工、木材重要集散地，豐原漆藝館由原自來水廠辦公室改建，是國內首屈一指漆藝技術與文化保留據點，礙於場館樓地板面積僅147坪，無法典藏、展示，教學、演習活動都受限人數。

江啟臣指出，有家長為傳承漆藝文化，在學校推動製作一雙屬於自己的漆筷，學生畢業留作紀念，也了解豐原漆藝文化；而上周他到越南，發現許多豐原木器工廠在異鄉打拚，「這項工藝如果沒好好傳承，流失相當可惜」。

江說，目前就他所知，文化局研擬在豐原漆藝館旁延伸興建漆藝二館，總經費約8千多萬元，但有待可行性評估。他也強調，除了硬體設施爭取經費，漆藝館隸屬位階、維運管理、推廣計畫等，市府也要整體評估。

李永得表示，文化部將大力支持漆藝館二館興建，另針對漆藝發展規劃，中央從種植漆樹開始，未來朝向「自給自足」，具有完整上下游的產業計劃進行。

文化局表示，豐原漆藝二館案可行性評估計畫，今年上半年完成並報送文化部審查。後續將提送補助計畫至文化部，等經費核定後，儘速啟動規劃設計及後續工程。

黃國榮說，有關館舍人員編制與二館興建問題，市府會全力配合，原則上希望管理層級回到文化局，才能提升效率。

立委江啟臣今邀集相關人士到豐原漆藝館會勘，爭取興建豐原漆藝二館。圖／立法委員江啟臣提供
立委江啟臣今邀集相關人士到豐原漆藝館會勘，爭取興建豐原漆藝二館。圖／立法委員江啟臣提供

文化部 江啟臣 文化局

延伸閱讀

經部稱經貿總目標是台美貿易 江啟臣：只見台積電赴美

陳正祺：台灣經貿優先目標 推台美雙邊談判與CPTPP

江啟臣讚黃敏惠施政滿意度8成 喊「投票也讓她拿80%」

霹靂舞／征戰沖繩世界霹靂舞爭霸賽 我國8強止步雖敗猶榮

相關新聞

台中南區飯吃到一半停電、南屯紅綠燈故障交通亂 已搶修復電

台中市南區今天中午有6273戶停電，不但民眾吃飯午電可用，南屯多個路口在下午1時獲報，紅綠燈因此故障，造成塞車，警方到場...

彰化南瑤宮迎頭香路跑回來了 路線修改、新增造型獎

彰化南瑤宮搶頭香過年在除夕夜相當熱門，2020年彰化市長林世賢首度改為迎頭香路跑，但2022年因為新冠肺炎疫情升溫取消舉...

影／江啟臣推動豐原漆藝二館興建 文化局送中央可行性評估

台中市豐原漆藝館是全國少有的漆藝文化據點，近年場館空間不足，難以典藏、舉辦研習活動。立委江啟臣今邀集文化部長李永得等人到...

彰化伯立歐家園興建資金還差7成 民間社團籌募360萬補血

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會2010年啟動籌建伯立歐家園募款計畫，希望讓身心障礙者有安心終老的家園，但籌措經費超過10年，...

台中南屯無預警大停電 文心南路、大墩9路口紅綠燈停擺

台中市南屯區今中午不明原因傳出停電，包括文心南路、大墩南路及豐富路等，多個路口紅綠燈均受影響無法運作，台中市第4分局獲報...

雙龍七彩吊橋重振部落觀光 勇奪國家建築金獎首獎

南投縣政府規畫興建雙龍七彩吊橋，在今年第23屆國家建築金獎公共建設優質獎評比中脫穎而出，奪下「首獎」，營運二年多來，不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。