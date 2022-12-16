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台中南區飯吃到一半停電、南屯紅綠燈故障交通亂 已搶修復電

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導
圖／台電說明，台中南區、南屯區停電原因為地下線路開關故障，已帶回損害壞的開關了解確認。圖／台電提供
圖／台電說明，台中南區、南屯區停電原因為地下線路開關故障，已帶回損害壞的開關了解確認。圖／台電提供

台中市南區今天中午有6273戶停電，不但民眾吃飯午電可用，南屯多個路口在下午1時獲報，紅綠燈因此故障，造成塞車，警方到場指揮交通，經台電搶修後，全數在下午1時4分復電。

台電說明，停電原因為地下線路開關故障，至於故障的主因，台電人員帶回損害壞的開關了解確認。

台電說明，台電在今天中午12時26分，獲報停電通報，停電影響範圍在南區美村路二段、忠明南路、復興路二段一帶，統計停電戶數有6273戶，使用自動化系統隔離故障區間，先復電5907戶，剩餘366戶在下午1時4分全部復電。

台中市南屯區在今天下午1時，傳出多個路口紅綠燈因停電故障，包括文心南路、永春東路口，文心南路、文心南三路口，文心南、文心南五路口，永春東、大墩南路口，大墩南、文心南三路口，大墩南、文心南五路口，大墩南、文心南六路口，大墩南、文心南七路口，豐富路、文心南三路口。

圖／台電說明，台中南區、南屯區停電原因為地下線路開關故障，已帶回損害壞的開關了解確認。圖／台電提供
圖／台電說明，台中南區、南屯區停電原因為地下線路開關故障，已帶回損害壞的開關了解確認。圖／台電提供

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