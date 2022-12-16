彰化伯立歐家園興建資金還差7成 民間社團籌募360萬補血

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會2010年啟動籌建伯立歐家園募款計畫，希望讓身心障礙者有安心終老的家園，但籌措經費超過10年，累積金額仍差7成，加上營建成本上漲，距離目標還有一段距離，國際獅子會300D-3區與在地企業籌募善款約360萬，將捐作為籌建伯立歐家園經費。

國際獅子會300D-3區明天將在彰化芬園舉辦愛相聚圓家夢公益募款茶會，將善款捐贈給伯立歐，國際獅子會300D-3區李春季總監說，哪裡有需要就到哪裡給予服務，也呼籲社會大眾，關注身心障礙者雙老問題，一同幫助伯立歐早日完成經費籌措。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協指出，在竹塘鄉購地規劃興建4層樓的伯立歐家園，今年營建成本上漲，預計需要1億8千多萬經費，目前約籌募近6千萬元，規劃明年將會辦理開工，興建過程繼續募款，目標雖艱鉅但有各界愛心支持，希望早日完成家園。

前縣議員黃育寬熱心公益，針對彰化家扶、彰化脊椎損傷重建協會到現在的伯立歐家園都出錢出力，也號召企業共襄盛舉，他說，伯立歐是彰化縣身障團體中唯一還沒有自己會務場域的單位，不論是愛加倍庇護工場還是日間照顧中心，都是以承租或標案得暫時空間，並不友善身障朋友，受伯立歐顧問創團長楊奕強的邀請加入伯立歐顧問團，希望能共同幫助伯立歐家園盡快完成第一期的建設，在繼續朝著第二期的目標來努力，也邀請更多人加入公益行列。