雙龍七彩吊橋重振部落觀光 勇奪國家建築金獎首獎

南投縣政府規畫興建雙龍七彩吊橋，在今年第23屆國家建築金獎公共建設優質獎評比中脫穎而出，奪下「首獎」，營運二年多來，不僅重振莫拉克風災後雙龍瀑布景點，並且串聯地利、雙龍、潭南三村部落，帶動部落觀光發展，提供遊客原鄉馬告香氛產業沉浸式遊程。

南投縣觀光處表示，設計監造七彩吊橋的台灣鑽基工程顧問公司以布農族古老傳說「彩虹連結祖靈」、「百步蛇是由布農族的小孩變化而來並且當作朋友」於是在橋面畫上七色彩虹、白色欄杆塗上黑色百步蛇圖騰，讓吊橋成為南投山區最美的一道彩虹。

施工單位耕基營造則克服高山深谷及堅硬磐石，打造出長達345公尺的階梯式吊橋，成為台灣最長、最美、最高的景觀吊橋。

雙龍瀑布原就是信義鄉知名景點，但十多年前莫拉克颱風受創，導致沒落十餘年，縣長林明溱振興部落觀光，從105年由縣府、日月潭國家風景區管理處及信義鄉公所三方共同出資規劃興建「雙龍瀑布七彩吊橋」，吊橋於109年4月完工。同年6月底開始營運，除了吊橋、瀑布美景外，也發展馬告香氛產業沉浸式遊程。

國家建築金獎9月到雙龍吊橋實地評鑑，獲評選委員一致肯定，從47個參選建案中脫穎而出榮獲「公共建設優質獎首獎」，昨天由觀光處處長陳志賢帶領工程團隊受獎。未來將擴大串聯水里、集集、日月潭、東埔及草坪頭等沿線觀光旅遊，讓沿線梅子、葡萄、高冷蔬菜、香菇、愛玉子、高冷魚類等農漁產業發展。