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彰化南瑤宮迎頭香路跑回來了 路線修改、新增造型獎

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市公所宣布2023年除夕路跑迎頭香將回歸，同樣祭出第一名8888元將金。本報資料照片
彰化市公所宣布2023年除夕路跑迎頭香將回歸，同樣祭出第一名8888元將金。本報資料照片

彰化南瑤宮搶頭香過年在除夕夜相當熱門，2020年彰化市長林世賢首度改為迎頭香路跑，但2022年因為新冠肺炎疫情升溫取消舉辦，隨著疫情趨緩，逐漸解封，彰化市公所宣布2023年除夕路跑迎頭香將回歸，同樣祭出第一名8888元、第二名6666元、第三名5168元獎金，報名到明年1月15日止。

南瑤宮搶頭香舉辦9年後，2020年開始改為「路跑」迎頭香，彰化市長林世賢考量搶頭香暗藏風險，參加民眾難免受傷，為不跟風，同時避免發生危險才改變型態，讓參加的人更多「人人攏頭香，人人攏好運」。

不過前幾次舉辦跑道設在南瑤路過於狹窄，周邊又有圍觀民眾與停放機車、攤販，眾人橫衝直撞，推擠之下有人掛彩，南瑤宮指出，今年要贏得頭香需先跑600公尺，也廣納意見調整路線，從成功停車場起跑，終點在南瑤宮，今年也增加造型獎以及結合社區擔任啦啦隊，讓活動更有趣味。

南瑤宮即日起接受現場服務台報名，報名費200元，分為男女各一組，名次也是分為男女組，今年最佳造型獎前五名也會有2000元獎金及媽祖發財錢母。

南瑤宮 彰化 路跑

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