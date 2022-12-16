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選舉旗幟桿再利用 變身掃帚、手機架花樣多

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局發揮巧思，將旗布巧手車縫後，變成後背包、帽子或圍巾，環保又時尚。圖／台中市環保局提供
台中市環保局發揮巧思，將旗布巧手車縫後，變成後背包、帽子或圍巾，環保又時尚。圖／台中市環保局提供

選舉期間，大型看板、旗幟充斥街頭，投票結束後，選舉廢棄物的回收處理是一大問題，除送進焚化爐外，台中市環保局發揮巧思，將旗布巧手車縫後，變成後背包、帽子或圍巾，環保又時尚；旗幟及布條也能平鋪於菜園空地，防止雜草叢生；拆下的旗桿可製作掃帚，供掃路班同仁使用。

台中市環保局指出，截至12月7日，環保局向97處競選總部及沿街道路回收共514組旗幟桿、378條布條，經加以利用製作成775件用品。

環保局表示，旗幟、旗桿、布條、背心及看板等選舉資材，皆能物盡其用。旗幟及布條可以平鋪於菜園空地，防止雜草叢生也能花點創意，變身為資源回收車遮陽棚；拆下的旗桿也可製作掃帚，供掃路班同仁使用。另因應綠美化，有清潔隊部製作農藝支架等環境造景，讓垃圾回收再利用。

環保局長陳宏益說，這些旗幟及布條經過同仁巧妙車縫後，製作成環保袋、水果套袋、圍裙、隔熱手套、零錢包等用途，更有同仁將其做成背包或側背包，省下買包錢，出門也不撞包。塑膠旗桿拆解組裝，搖身一變杯墊及手機架，有助減少垃圾量。

台中市環保局發揮巧思，將旗布巧手車縫後，變成後背包、帽子或圍巾，環保又時尚。圖／台中市環保局提供
台中市環保局發揮巧思，將旗布巧手車縫後，變成後背包、帽子或圍巾，環保又時尚。圖／台中市環保局提供
拆下的選舉旗桿可製作掃帚，供掃路班同仁使用。圖／台中市環保局提供
拆下的選舉旗桿可製作掃帚，供掃路班同仁使用。圖／台中市環保局提供
塑膠旗桿拆解組裝，搖身一變杯墊及手機架，有助減少垃圾量。圖／台中市環保局提供
塑膠旗桿拆解組裝，搖身一變杯墊及手機架，有助減少垃圾量。圖／台中市環保局提供

資源回收

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