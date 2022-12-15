租賃農機效果好 明道大學和農糧署明年增項擴點服務

農糧署補助農機租賃的相關費用，明道大學是國內唯一租賃地點，今年10月中旬開辦迄今兩個月，今年發表成果並公布明年將把碎竹機、自走式採茶機等農機列入租賃項目，造福更多農產業。

農糧署、彰化縣政府農業處今天派員出席，田尾、埤頭、溪州、大村、花壇、北斗等鄉鎮農會人員和農民到場，提供農機和協助租賃的裕農農機廠、祥順公司、銘冠農業機械、佐翼科技、德商美最時貿易等公司人員操作示範，場面相當熱鬧。

明道大學智慧暨精緻農業學系主任劉程煒，和多名農民都分享結合感應、感測組件和行車電腦的「人機高效協作雲端管理系統」使用經驗，開發的祥順公司示範這套系統搭載在大型機機上，田間工作資訊自動上傳雲端理系統進行各種效益分析，讓農業生產進入數據管理新時代。

劉程煒表示，租賃計畫開辦兩個月，電動小農機租賃時數逾2千小時，租金約10萬元，每小時不到50元，對農民堪稱「價廉物美」，小農機引擎類似二行程，發動時對農民和環境都不好，電動小農機出租使用2千小時，換算減碳4.5噸。