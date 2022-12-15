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台中耶誕嘉年華16日點燈 旅宿餐飲業喜迎商機

中央社／ 台中15日電

台中耶誕嘉年華將於16日點燈，活動還未正式開場已帶動周邊旅宿業商機，台中市政府今天表示，到明年元旦各旅館訂房率都成長，假日訂房率近8成，餐飲業也配合推案迎客。

2022台中耶誕嘉年華將於16日正式點燈開幕，台中市政府新聞局發布新聞稿表示，耶誕嘉年華帶來人潮，更成功帶動周邊旅宿業，以新開幕的李方艾美酒店為例，近日平均住房率達8成5，配合耶誕嘉年華，更攜手豐原農會搭配豐原柑橘果汁，推出耶誕點心組合，喜迎商機。

台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼指出，市府12月大型活動一場接一場，旅客洽詢訂房明顯增加；12月中旬至明年元旦，觀光旅館、主題旅館及溫泉旅館假日訂房率已近8成，一般旅館訂房率則增加約2成，訂房持續增加中。

台中日月千禧酒店除推出歡樂耶誕住房專案，24日及25日的下午3時到8時，特別攜手台灣知名市集品牌「晴市集」，在一樓大廳舉辦市集活動，炒熱佳節氣氛，琳瑯滿目的文創選物及手工藝品，歡迎大家來尋寶。

台中長榮桂冠酒店則在大廳打造近6米高的「粉紅幸福耶誕樹」，夜晚點燈後，從台灣大道外就可看到相當吸睛的粉嫩耶誕樹，吸引民眾前來打卡拍照，業者並推出「耶誕香頌住房專案」，除了將房型特別升等到貴賓樓層「套房」及「豪華家庭房」，入住還可獲贈多重好禮。

市府也推薦旅遊路線，城中城線11路公車，除串接3個展區，也能到達台中公園、科博館、美術館、台中州廳等景點，探索中西區歷史脈絡與痕跡；山城部分則可到豐原葫蘆墩圳水岸花都燈展，順便一遊豐原廟東夜市，還有17日開幕的石岡花漾藝術燈節，檔期橫跨耶誕節、元旦、春節假期及元宵節，將幸福延續到2023年。

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