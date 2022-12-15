4項金獎在台中舉辦太少 立委何欣純要求文化部盤點場地

金馬、金鐘、金曲、金音等4項金獎舉辦162屆，台北、高雄兩地包辦153次，台中僅在1969年、2008年各舉辦1次，且距今年代久遠，台中民眾無緣參與盛會。立法委員何欣純今請文化部盤點台中相關展演場地，進一步評估4金活動移師台中，並說文化部已啟動評估。

立法院教文委員會今到台中考察國家歌劇院等文教設施。何欣純提出以上看法，並認為四金活動如果能在台中舉行，必能帶動台中影視音等產業與人才培育，國際能見度將大幅提昇。

另對於台中國家歌劇院的無障礙環境與設施，雖符合相關法令規定，共有13席輪椅席，但為符合更高規格要求，建議應再增設8席輪椅席，預估需要800萬經費。何欣純說，台中國家歌劇院是台中的國際品牌，應打造院區友善環境，她會全力爭取。