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4項金獎在台中舉辦太少 立委何欣純要求文化部盤點場地

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純（中）今請文化部盤點台中相關展演場地，進一步評估4金活動移師台中。圖／何欣純提供
立法委員何欣純（中）今請文化部盤點台中相關展演場地，進一步評估4金活動移師台中。圖／何欣純提供

金馬、金鐘、金曲、金音等4項金獎舉辦162屆，台北、高雄兩地包辦153次，台中僅在1969年、2008年各舉辦1次，且距今年代久遠，台中民眾無緣參與盛會。立法委員何欣純今請文化部盤點台中相關展演場地，進一步評估4金活動移師台中，並說文化部已啟動評估。

立法院教文委員會今到台中考察國家歌劇院等文教設施。何欣純提出以上看法，並認為四金活動如果能在台中舉行，必能帶動台中影視音等產業與人才培育，國際能見度將大幅提昇。

另對於台中國家歌劇院的無障礙環境與設施，雖符合相關法令規定，共有13席輪椅席，但為符合更高規格要求，建議應再增設8席輪椅席，預估需要800萬經費。何欣純說，台中國家歌劇院是台中的國際品牌，應打造院區友善環境，她會全力爭取。

何欣純也到台中市大里區益民國小考察，該校特教需求學童有10人，已準備進入高年級，無法用人力揹負的方式到其他樓層上課，學校提出無障礙電梯經費補助申請，建請中央和地方給予補助。

立法委員何欣純（中）今到台中市大里區益民國小考察。圖／何欣純提供
立法委員何欣純（中）今到台中市大里區益民國小考察。圖／何欣純提供

何欣純 考察

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