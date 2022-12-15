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南投埔里親子公園今開工 竹山、草屯動土期程跟著曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府使用埔里福興溫泉區用地，利用現有溝渠、泡腳池及沖水設施，再增設共融遊具，打造溫泉親子共融公園。記者賴香珊／攝影
南投縣政府使用埔里福興溫泉區用地，利用現有溝渠、泡腳池及沖水設施，再增設共融遊具，打造溫泉親子共融公園。記者賴香珊／攝影

繼南投名間親子生態公園啟用後，縣府擴大規畫在埔里、竹山及草屯覓地興建親子遊戲園區，而埔里福興溫泉親子共融公園今天開工，預計明年5月完竣；竹山竹夢親子公園、草屯共融運動公園則分別於下周、明年元月動土，工期約需1年。

縣長林明溱指出，縣內親子遊憩場域缺乏，縣府利用縣農產運銷公司旁的苗圃用地打造親子生態公園，去年啟用後獲好評，擴大規畫興設親子共融公園，經覓地確定於草屯植物公園、禁葬後的竹山第一公墓、埔里福興溫泉區等3區域興建。

其中，埔里福興溫泉親子共融公園今正式開工，建設處表示，該公園用地約1.2公頃，位於福興溫泉區親水區，利用現有溝渠、泡腳池及沖水設施，再增設共融遊具，以「溫泉及水」為設計主軸打造親子遊戲園區，總工程經費約1163萬元。

建設處進一步說明，依據現有親水區用地規畫2處遊戲場，均以共融遊具為主，同時結合現場地形樣貌及特色，其中A區溫泉區約600平方公尺有地景區、沸騰區、挖掘區，B區波浪區約250平方公尺為攀爬區、遊樂區，預計明年5月完工。

林明溱也提到，福興溫泉親子公園今天開工，下周由竹山竹夢親子公園接力動土，草屯共融運動公園已發包，預計明年元月動工；建設處表示，竹山、草屯親子公園工期均約需1年，其中竹山採二階段分區施工，第一階段最快明年6月完工。

南投縣埔里福興溫泉親子共融公園共融式遊具模擬圖。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里福興溫泉親子共融公園共融式遊具模擬圖。圖／南投縣政府提供
南投埔里福興溫泉親子共融公園今天舉辦開工典禮，預計明年5月完工。記者賴香珊／攝影
南投埔里福興溫泉親子共融公園今天舉辦開工典禮，預計明年5月完工。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里福興溫泉親子共融公園共融式遊具模擬圖。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里福興溫泉親子共融公園共融式遊具模擬圖。圖／南投縣政府提供
南投埔里福興溫泉親子共融公園今天舉辦開工典禮，預計明年5月完工。記者賴香珊／攝影
南投埔里福興溫泉親子共融公園今天舉辦開工典禮，預計明年5月完工。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里福興溫泉親子共融公園共融式遊具模擬圖。圖／南投縣政府提供
南投縣埔里福興溫泉親子共融公園共融式遊具模擬圖。圖／南投縣政府提供

親子 溫泉 埔里

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