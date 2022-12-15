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停車場停全天收費變4倍？ 台中市交通局：原先廠商自訂的優惠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員當選人張芬郁今指出，大里運動公園停車場這個月換了新承包商，立即取消原本優惠，24小時的停車費高達480元，是原先的4倍。圖／張芬郁提供
台中市議員當選人張芬郁今指出，大里運動公園停車場這個月換了新承包商，立即取消原本優惠，24小時的停車費高達480元，是原先的4倍。圖／張芬郁提供

台中市議員當選人張芬郁今指出，大里運動公園停車場這個月換了新承包商，立即取消原本當天停車最高上限120元的優惠，改為「無當日最高優惠」，24小時的停車費高達480元，是原先的4倍，讓停車民眾大呼吃不消。

她說，許多民眾不清楚停車費已漲價，直到取車繳費時才嚇一大跳，但也只能忍痛繳費，才能開車離開。交通局事先沒有公告要漲這麼多，即使營運商在停車場入口公告上標示「無當日最高優惠」，但民眾行車進入停車場前並不會停下車來看標示，只有任其宰割。

張芬郁說，陳情民眾說，大里有不少5、60歲退休民眾經常來國光路搭車前往溪頭，習慣把車停放在運動公園停車場；早上點7停車到下午5點回來開車，以前停車費只要120元，現在要200元；選舉剛過，市長一連任就放任廠商變相漲價坑大里人？

張芬郁調查，台中火車站地下停車場每日上限為300元，高鐵台中站附設停車場每日最高停車費為240元，城市車旅營運的高鐵停車場當日最高也才150元，但是同樣是城市車旅負責管理營運的大里運動公園停車場停車一天下來卻要480元。

交通局說明，城市車旅收費方式為臨停每半小時10元、月票每月1800元，與前委外廠商收費方式相同，至於前廠商提供當天最高上限120元，是營運後針對使用率及營運特性，自行提供優惠方案並吸收價差。

交通局指出，就停車特性而言，該停車場多為固定停放的月票需求使用者，這次契約轉換已將月票販售比例由50%調高為70%，提供更多月票民眾使用，臨停的汽車格位數也隨之降低。為提升臨停格位周轉率，平衡臨停及月票者的停車需求，因此營運業者取消優惠上限。後續已請廠商就市場機制、停車場使用率及使用特性滾動檢討。

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