影／北屯水湳所整建落成 盧秀燕打趣祝警「無案可辦」

台中市第五警分局水湳所今天整建落成啟用，市長盧秀燕、警察局長蔡蒼柏等人參與揭牌，水湳所因廳舍老舊、空間狹窄，經隔壁消防隊搬遷後，歷經4個月的整建後，完成新廳舍，盧說，希望警察辦公環境優化、值勤更順利，但也打趣，以「無案可辦」為最高原則。

台中市長盧秀燕表示，市警局長蔡蒼柏跟她都很重視治安，治安要做好，必定要支持警察，而警察辦公環境就很重要，而水湳派出所已有30、40年的歷史，地方人口密集、城市發展快速，治安相對複雜，水湳所有40多名警員，但廳舍已經老舊，不過水湳所緊臨消防分隊已搬遷，所以整建合併為「新家」，從原有百坪的廳舍，增建為200坪的辦公環境。

盧秀燕也說，希望警察的辦公環境優化，警察同仁備勤更舒適、訓練更佳，但也希望派出所能「無案可辦」，代表沒有治安事件的發生，才是最高境界，市民朋友安居樂業，警察坐鎮，歹徒不敢猖獗，才是最終目的。

第五警分局水湳派出所整建落成揭牌啟用典禮，在今天上午10時許舉辦，由市長盧秀燕、警察局長蔡蒼柏、市議員賴順仁、曾朝榮等民代參與，整建工程耗資1004萬餘元，由市府編列500萬元經費、中央補助504萬餘元。