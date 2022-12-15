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南投鹿谷鳳凰谷鳥園40歲了！ 12/18團慶開放當天免費入園

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影
鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影

鳳凰谷鳥園生態園區歡慶40歲了！歷經地震、颱風及水災地形滑動等三大自然災害，正有如「鳳凰涅槃 」般的浴火重生，不但是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。

鳳凰谷鳥園表示，園區位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山山麓，海拔650公尺至850公尺間，占地約30餘公頃，園內得天獨厚的山區地形，飼養100種以上國內外鳥禽，開放參觀40年以來，成為國人不必千里迢迢出國，就可觀賞來自南亞、南美洲、非洲等地的草鴞、藍腹鷴、大冠鷲、巨嘴鳥、黑冕鶴等珍貴鳥禽，同時保存天然災害的地質景觀及具歷史意義的古蹟人文特色。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，鳳凰谷鳥園生態園區於1982年開放，歷經九二一大地震、桃芝颱風及六九水災地形滑動等三大自然災害，造成多項不可逆的嚴重影響，在「休養生息，自然復育」政策下，園區生態逐漸回復生命力，展現不同以往的新氣象，2013年加入國立自然科學博物館行列以來，努力朝向生態保育與環境永續發展。

生態園區占目前園內更有個孔雀專屬園地，利用園區空地重新著手「大圍籬計畫」，讓鳥禽能在新環境成長，也給孔雀一個更大的自然空間活動，工作人員表示，鳥園內目前仍有孔雀40多隻，最多的是藍孔雀及國內少有的綠孔雀，可惜唯一的一對白孔雀已歿，目前正準備過冬的孔雀，持續處於換毛期，每年會有交配孵化後代。

「鳳凰四十．風華再現—40週年感恩園慶」活動，12月18日盛大舉辦，當天免費入園，開幕茶山音樂會由鳳凰國小、廣興國小的學生進行舞蹈、弦樂與國樂演出，現場還能免費品茶，還有森活鳥市集、鳳凰森友繪畫展、40周年時光特展。

鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影
鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影
鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影
鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影
鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影
鳳凰谷鳥園生態園區是國內規模最大的禽鳥公園，飼養不下百種各種珍貴禽鳥，其中更有數十隻美麗孔雀在此得到完善照料。記者黑中亮／攝影

生態園區 博物館 颱風

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