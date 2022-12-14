和平國中生與長輩做年菜 泰雅、湖南與客家菜上桌

下個月就是一年一度的農曆春節，今天中午，華山基金會帶著獨居老人到台中市和平區和平國中，長輩與學生一起動手做年菜，提前圍爐過年。餐桌上展現和平區泰雅風味餐香蕉飯、樹豆排骨湯，還有中國湖南李奶奶帶來湖南味、石岡區林奶奶的客家酸菜年糕，擺上桌好滋味。

和平區是泰雅族的故鄉，和平國中校長何國旭與南勢里里長劉興隆邀約華山基金會長輩體驗獨有的泰雅文化年菜。席間，來自中國湖南的李奶奶，教學生料理湘味年糕、水煮雞。

李奶奶年輕時離鄉背井嫁至台灣，丈夫過世後便獨居在台中市和平區，常想起從前準備湖南菜跟丈夫圍爐的記憶，感嘆自己生活變得無趣又寂寞。

今天上午，李奶奶看到許多人一起動手做年菜，想起先生在世時，過年要張羅一家30多口的除夕團圓菜，雖然累但很幸福，現在只剩自己一人過年，已多少年沒大顯身手辦桌做菜，看到大家陪伴用餐，相當開心。

來自石岡的林奶奶親手做了道地的客家酸菜年糕，學生一道道端出泰雅原味香蕉飯、樹豆排骨湯，跨界料理，香味四溢。

和平國中長期支持華山基金會愛老人公益，過年前不僅每位老師將捐助一份弱勢孤老年菜，社團「慈愛社」學生更邀請華山基金會服務的弱勢獨居長輩團聚圍爐，伴他們溫暖過年。

台中市站長江月美表示，因為疫情持續將近3年，偏鄉資源募集更是不易，實在擔心年菜募集無法順利完成，感謝和平國中師生拋磚引玉，盼社會大眾能將資源帶進偏鄉。

華山基金會服務台中地區2400位弱勢長輩，其中，偏鄉地區缺乏社會資源，老人服務阻礙多，捐款也更困難。