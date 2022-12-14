台中車站子母鐘故障顯示「零下25度」 民眾驚呼

入冬首波寒流即將來襲，日前有民眾發現台中車站的溫度計竟顯示零下25度，台中車站回覆，因子母鐘故障報修，備機無法顯示正常溫度；民眾逗趣說：「有一種冷叫儀表覺得冷」。

近日天氣冷颼颼，入冬後首波寒流即將報到，日前，有民眾發現台中車站的電子鐘顯示的溫度，竟是「零下25度」，驚呼之餘，他拍下照片上傳網路並笑說：「台中目前下雪了。」

台中車站站長李兆平今天接受媒體聯訪表示，車站的子母鐘在11月29日故障報修，12月2日廠商已取走主機並更換為備機，備機雖可以顯示正確時間，但一直無法顯示正確溫度，昨天已先關閉，等待原廠材料到達後，廠商將進行修復。

許多民眾也在圖片下留言，有人表示「有一種冷叫儀表覺得冷」，也有人說，「等一下麋鹿的聖誕接駁車就會來接」，還有人笑說：「真是冷笑話大集合。」