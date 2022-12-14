這家公司去年至今捐3輛復康巴士 台中市社會局：揪感心

台中市品業食品企業有限公司回饋鄉里，今捐贈社會局1輛復康巴士，為去年至今的第3輛，行善不遺餘力。社會局長彭懷真感謝企業協助身心障礙者交通接送，方便身心障礙朋友就醫，也讓身心障礙朋友能夠走出家門，增加社會參與。

品業食品公司先後捐贈開心農場、幸福農場給大里瑞城國小，協助學校推動食農校教育，讓小朋友了解食材從菜園到餐桌的過程，今捐贈復康巴士同時，也宣布幸福農場啟用。

彭懷真說，在各界善心澆灌下，今年復康巴士捐贈成績斐然，目前已有55輛，打破11年來紀錄。品業食品在董事長陳貞陵帶領下，去年已捐贈2輛復康巴士，今年得知市府仍有汰換老舊復康巴士的需求，再度捐贈1輛復康巴士。

陳貞陵說，品業食品長年熱心社會公益，關懷學子學習需求，本著「健康第一，食在安心」的企業精神，除了在瑞城國小推動食農教育，打造幸福農場，也先後捐贈市府3輛復康巴士，希望透過復康送暖，完善社會福利服務，持續造福身心障礙朋友。

社會局說，台中市的復康巴士是六都唯一免費搭乘，目前有276輛復康巴士，一年行駛628萬公里，服務80萬人次，全台最多。為提供身心障礙者更便捷的服務，社會局建立復康巴士預約系統，運用GPS車隊監控APP，隨時掌握車輛即時位置與動態資訊，身障朋友可即時查詢車輛位置，減少等候時間。

由於復康巴士平均使用年限為10年，社會局陸續汰換老舊復康巴士，以保障使用民眾的行車安全。台中市的復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障服務而努力。