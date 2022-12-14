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繩索救助國際邀請賽 高市消防團隊勇奪冠

中央社／ 高雄14日電

第8屆台灣「橋繩索救助國際邀請賽」日前在南投舉辦，來自世界各國5個國家、全國各縣市共26支隊伍參賽，競賽過程激烈，高市消防局組隊參賽勇奪消防繩索救助競賽第1名。

台灣「橋繩索救助國際邀請賽」是一個國際性繩索救援賽事，為亞洲最大繩索救援比賽，2014年起源台灣，主要參賽者為世界各國、全國各縣市消防隊員、民間救援隊伍，以及國軍特戰部隊熱愛繩索救助人員組隊參賽，

目的在於促進各國隊伍繩索救援技術交流。

今年第8屆賽事由AiRAS亞陞繩索技術服務公司主辦，內政部消防署為指導單位，12月8日起一連3天在消防署竹山訓練中心、集集攔河堰及中興新村等地進行總計9關的繩索救助情境挑戰。

最後比賽成績出爐，高雄市消防局組隊「KRRT」發揮團隊默契，迅速完成各個項目勇奪第1。消防局災害搶救科表示，KRRT由孔垂翔、施心章、王詔逸、洪丞軒、王于慎、陳哲偉、蔡明霖等人組成，除平時執行災害現場各種高難度救援任務外，亦參與國內外繩索救助比賽。

KRRT領隊由特搜中隊隊員孔垂翔出任，孔垂翔近年推動繩索救助教育訓練，並擔任消防署訓練中心繩索救助教材召集人，撰寫繩索救助教材，推廣繩索救助教育訓練事務，並遠赴日本參加日本GRIMP JAPAN繩索救助比賽，成績優異。

這次賽事情境內容，模擬台灣救助環境可能發生高空救援勤務，考驗隊伍指揮官、操作隊員對於高空繩索安全、確保、風險管理及患者照護能力，每個關卡都極具挑戰。

尤其是南投東埔吊橋的100公尺上攀比賽為經典體力項目，人員要從吊橋底下起攀，參賽人員兩兩一組，都須完成100公尺上攀、採計時制。100公尺的長距離攀登非常考驗隊伍體力、實力，需靠平時隊伍付出時間進行大量訓練及默契培養，才有可能順利在時間內完成挑戰。

南投 日本 吊橋

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