鳳凰谷鳥園歡慶40歲 18日免費入園聽音樂看特展

位於鹿谷鄉的鳳凰谷鳥園挺過集集大地震等重大天災，持續提供優質生態遊憩服務，今年滿40歲，園方18日舉辦感恩園慶，當天免費入園，還有音樂會、市集、時光特展等豐富活動。

鳳凰谷鳥園生態園區歡慶40歲，國立自然科學博物館今天發布新聞稿表示，12月18日舉辦「鳳凰四十，風華再現」40週年感恩園慶，當天上午9時至下午5時免費入園，多項活動包含音樂會、市集、繪畫展、40週年時光特展等，邀民眾走進大自然「感受森林的心跳」。

國立自然科學博物館長焦傳金說，鳳凰谷鳥園1982年開放，經集集大地震、桃芝颱風、六九水災這3大天災造成多項不可逆的嚴重影響，在休養生息、自然復育政策下，園區逐漸恢復生命力，並於2013年加入科博館行列，朝生態保育、環境永續的經營理念持續發展。

焦傳金表示，鳳凰谷鳥園位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山麓，占地30多公頃，有多種珍貴鳥類與豐富自然生態，如草鴞、藍腹鷴、大冠鷲、巨嘴鳥、黑冕鶴等，同時保存天然災害地質景觀及具歷史意義的人文特色，並定期舉辦生態教育活動如挖筍、賞螢火蟲、賞蛙、賞蝶、觀星品茶等，是民眾親近生態最佳場域。

焦傳金說，18日「森活鳥市集」邀在地小農共同展現生態保育、環境、食農教育推動成果，提供內容解說、趣味體驗，集章換小禮物；時光特展透過老照片回顧與科博館合併、園慶等重大活動，帶領民眾感受園區就算經多次災害衝擊，仍致力提供優質遊憩環境。