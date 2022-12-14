世展會紅包傳愛助貧童 梧棲同濟會響應捐款

COVID-19疫情衝擊，台灣世界展望會中區辦事處發現受助的學子中，約一成五被迫提早就業，舉行紅包傳愛活動，台中梧棲國際同濟會今年捐款新台幣21萬元，幫助濱海弱勢家庭。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，讓弱勢家庭更辛苦。世界展望會舉辦紅包傳愛活動，今天召開記者會，台中市梧棲國際同濟會延續去年的愛，再次與世界展望會攜手，募集21萬元的愛心，幫助弱勢家庭孩童就學不受影響。

台中梧棲國際同濟會會長王俊傑表示，國際同濟會以照顧兒童為優先，去年活動募集10多萬元的愛心，今年共募集21萬元，希望擴大幫助梧棲、清水、沙鹿、龍井等台中濱海地區弱勢兒童及家庭。

國小三年級的小淳是拔河選手，母親獨自扶養3子女，在世展會幫助下，小淳除可穩定上學，另協助申請特殊景況家庭補助，一家人能改善營養補充。小淳已獲准入學北部拔河名校，期盼未來在拔河領域發光發熱。

另名已自立進入科技業工作的小婷，幼時父親疾病纏身，家計靠外籍配偶母親維持，小婷7歲時接受世展會幫忙，長期透過助學扶助金及生活用品支持，減輕家中經濟負擔。她就業後也加入助學認養行列，幫助其他弱勢孩子成長。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯指出，疫情衝擊經濟，近年發現中區受助4500名學子，約一成五擔心家中經濟，被迫提早就業。世展會舉辦紅包傳愛活動，希望募集1萬個紅包，一個5000元，幫助貧困孩子安心上學。