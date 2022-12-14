中市衛生局與張老師合作 持續關懷青少年

疫情影響，台中「張老師」發現青少年問題有增加趨勢，明年將讓愛延續，持續關懷青少年心理健康，台中市衛生局長曾梓展今天說，將與張老師合作，建立台中成幸福快樂城市。

財團法人張老師基金會台中分事務所今天舉辦「讓愛延續2023」活動，安排專家學者及青少年志工代表出席，現場還安排桌遊及牌卡體驗攤位，兼任台中分事務所主委的龍寶建設董事長張麗莉與曾梓展都出席體驗。

張麗莉表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大家都受到影響，發現近來青少年問題有增加，預防重於治療，「張老師」除從國小開始做心靈輔導，今年起往上提升到國高中，為了與青少年能有良善的溝通互動，做出他們喜歡的東西如桌遊，以貼近青少年的需求，未來更考慮與大學合作，由於大學生即將面對社會，心態也需要被關注。

曾梓展在會中表示，衛生局與張老師合作多年，很多心理諮商工作都是張老師協助，成效良好，他個人在學生時期就很喜歡閱讀張老師月刊及出版的書籍，很認同張老師機構對社會所做的貢獻及努力。

曾梓展指出，這些年來因疫情隔離，造成很多人悶在家裡不能外出，心理多少受影響，還有青少年不能外出常在家玩線上遊戲，造成人格上傾於內向保守或容易沮喪憂鬱等都時有所聞，希望張老師的積極作為，能對社會及對這一群人提供更多服務，改善心理適能，融入社會，目標是建立台中市成幸福快樂的城市。

此外，天氣轉冷，曾梓展說，近來很多診所病人大增，雖然疫情緩降，還有副流感病毒、呼吸道病毒、腺病毒、鼻病毒等疾病大增，提醒口罩還是要戴好，口罩可以預防很多呼吸道及感染的疾病，另外，台中市流感疫苗還剩約2萬劑，希望月底前能打完。