主持國中禮堂重建動土 盧秀燕：教育占總預算比六都第一

台中市大肚區大道國中禮堂興建超過40年，設施設備老舊、不堪使用，經結構安全鑑定屬耐震能力不足，為提供師生安全無虞的環境，市府投入6千多萬元拆除重建，市長盧秀燕今舉辦動土典禮，預計後年7月完工。

盧秀燕說，此次工程預算由市府籌編，她是六都唯一的女性市長，對教育極為重視，近年在議會支持下，台中市教育經費逐年升高，目前教科文經費支出和總預算比是六都第一，市府將持續投資教育，讓學生有良好的成長學習環境，再次感謝各界的關心與幫忙，祝工程早日完工。

教育局長楊振昇說，大道國中創校迄今有61年，學生總人數720人，禮堂完工後將提供現代化教學場域，與方便舒適的空間。

大道國中校長林雨蓁感謝市府支持，讓禮堂得以拆除重建，期許開工順利平安，也期許新校舍為大道國中注入全新生命活力，提供優質良好的學習環境。 台中市長盧秀燕（右三）上午替大肚區大道國中禮堂重建舉辦動土典禮。圖／台中市政府提供

【中央社／台中14日電】

台中市大肚區大道國中中正禮堂興建超過40年，設備老舊不堪使用，經結構安全鑑定屬耐震能力不足，為提供師生安全環境，市府投入新台幣6000多萬元拆除重建。

大道國中中正禮堂興建超過40年，設備設施老舊，為提供師生安全教學環境，市府投入經費重建，今天舉行動土典禮。台中市長盧秀燕出席，她接受媒體訪問表示，近年在議會支持下，台中市教育經費逐年升高，市府將持續投資教育，讓學生有良好的成長學習環境。

教育局長楊振昇表示，大道國中自民國50年創校，迄今已有61年，學生總人數720人，教職員工107人。重建工程完工，將提供現代化教學場域與方便舒適的空間，營造溫馨校園。

大道國中校長林雨蓁表示，期許開工順利平安，新校舍為大道國中注入全新生命活力，提供優質良好的學習環境。