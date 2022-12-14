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享受台中花毯節浪漫南法風 觀旅局教你如何拍照當網美

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市觀旅局特別邀請攝影師，依花毯節陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，走訪山城美景。圖／台中市政府提供
中市觀旅局特別邀請攝影師，依花毯節陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，走訪山城美景。圖／台中市政府提供

台中國際花毯節開幕至今，南法風格主題建築，搭配全區20萬株花卉，吸引許多民眾到場拍照打卡；中市觀旅局表示，今年展區特別邀請攝影師依陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，也提醒民眾花毯節將展至12月18日，歡迎大家把握展期，走訪山城美景。

觀旅局長韓育琪表示，今花毯節展區內請攝影師設置10處拍照點不藏私推薦給遊客，讓遊客走訪花毯節欣賞美景，心花朵朵開與大片花卉合照留下美麗倩影，只需依推薦角度取景，即可拍出零失誤網美照。

另新社區休閒農業導覽發展協會及新社區農會，也於新社區公共空間及街角規畫多處花卉妝點，讓遊客同時可欣賞社區各個角落綠意盎然的畫面。

新社區休閒農業導覽發展協會邀請在地花藝老師參與，在白冷圳紀念公園及華豐街、協中街路口周邊，以花卉植栽布置鄰里空間，供民眾拍照打卡；新社區農會也於華豐街、興中街路口規畫約2千平方公尺的花園，設置10米的拍照打卡牆，遊客千萬別錯過山城區內的每個角落。

觀旅局說明，花毯節周邊道路管制時間為每日早上8時至下午5時，將視現場交通狀況彈性調整管制時間；今年因場域空間有限，展區內未規畫停車場，但設置5條免費接駁路線服務遊客，分別為每日行駛的豐原線、太原線及松竹線、假日行駛的東勢線及會場環線，鼓勵遊客可至外圍指定停車場停放車輛，再轉搭免費接駁專車。

中市觀旅局特別邀請攝影師，依花毯節陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，走訪山城美景。圖／台中市政府提供
中市觀旅局特別邀請攝影師，依花毯節陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，走訪山城美景。圖／台中市政府提供
中市觀旅局特別邀請攝影師，依花毯節陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，走訪山城美景。圖／台中市政府提供
中市觀旅局特別邀請攝影師，依花毯節陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，走訪山城美景。圖／台中市政府提供

農會 停車場

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