享受台中花毯節浪漫南法風 觀旅局教你如何拍照當網美

台中國際花毯節開幕至今，南法風格主題建築，搭配全區20萬株花卉，吸引許多民眾到場拍照打卡；中市觀旅局表示，今年展區特別邀請攝影師依陽光位置、花卉狀況、裝置尺寸規畫最佳拍照點，讓人人都能是網美，也提醒民眾花毯節將展至12月18日，歡迎大家把握展期，走訪山城美景。

觀旅局長韓育琪表示，今花毯節展區內請攝影師設置10處拍照點不藏私推薦給遊客，讓遊客走訪花毯節欣賞美景，心花朵朵開與大片花卉合照留下美麗倩影，只需依推薦角度取景，即可拍出零失誤網美照。

另新社區休閒農業導覽發展協會及新社區農會，也於新社區公共空間及街角規畫多處花卉妝點，讓遊客同時可欣賞社區各個角落綠意盎然的畫面。

新社區休閒農業導覽發展協會邀請在地花藝老師參與，在白冷圳紀念公園及華豐街、協中街路口周邊，以花卉植栽布置鄰里空間，供民眾拍照打卡；新社區農會也於華豐街、興中街路口規畫約2千平方公尺的花園，設置10米的拍照打卡牆，遊客千萬別錯過山城區內的每個角落。