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石岡花漾藝術燈節17日登場 7大燈區閃耀山城

中央社／ 台中14日電
石岡花漾藝術燈節17日登場，打造7大主題燈區，閃耀山城夜空。（台中市政府提供） 中央社
石岡花漾藝術燈節17日登場，打造7大主題燈區，閃耀山城夜空。（台中市政府提供） 中央社

石岡花漾藝術燈節17日登場，以溫暖幸福氛圍點亮0蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊、鵲橋、石農咖啡廣場、情人木橋及食水嵙溪休閒農園，打造7大主題燈區，歡迎民眾賞燈。

台中市民政局今天發布新聞稿，民政局長吳世瑋指出，石岡花漾藝術燈節今年12月17日至明年2月5日，展期橫跨元旦、春節假期及元宵節，17日晚間6時30分在情人木橋點燈，有煙火秀照亮山城夜空。

石岡區長劉素幸指出，今年以溫暖幸福氛圍點亮0蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊、鵲橋、石農咖啡廣場、情人木橋及食水嵙溪休閒農園，打造「幸福轉運下一站」、「奇幻星際湛石岡」、「遇見騎跡放光彩」、「星空有約共嬋娟」、「心心相映百花漾」、「誓約相守到白頭」及「螢光漫漫不夜城」7大主題燈區。

她說，0蛋月台光環境佈置，運用現地保留的火車車廂，結合耶誕老人及雪花等元素，打造星光璀璨列車，綠六廣場可看到主燈「璀燦星空塔」，7米高的八芒星耶誕樹，搭配水流線條創造出「幻彩精靈樹」藝術裝置，一旁的「閃耀鑽石柱」璀璨生輝祝福愛情永恆不渝；另東豐綠廊沿線絢麗的光環境廊道，夢幻指數破表。

情人木橋園區的「光乍愛情橋」，以紫色傘海搭配暖白藍色系的鐵骨球水滴，民眾感受雨中漫步的浪漫，搭配園區內紫藤花及冰條燈飾組成的大型紫藤花隧道，是民眾不可錯過的打卡景點。

迎接兔年設置的「LOVE YOU 兔」燈飾，萌翻全場；在食水嵙溪河岸周邊，營造一望無際的星星秘語，讓民眾沉醉在幸福浪漫氛圍。

石岡區公所補充，石岡花漾藝術燈節每天下午5時30分至9時30分點燈，7大主題燈區充分展現出石岡山城特色。

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