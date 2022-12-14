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台中清水火車站跨站天橋趕工 明年2月完工啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水火車站跨站天橋目前趕工中，明年2月完工，台中市議長張清照等人和建設局今天會勘。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水火車站跨站天橋目前趕工中，明年2月完工，台中市議長張清照等人和建設局今天會勘。圖／中市議長張清照服務處提供

台中市清水區新地標的「清水之眼」清水火車站跨站天橋，目前正趕工中，明年2月可完工啟用，台中市議長張清照今天邀中市府建設局長陳大田到場會勘，體會前、後站串連的便利性。

為了不影響火車班次與清水火車站的運作，跨站天橋的橋體先在工廠施做，設計納入牛罵頭文化與清水稻米意象，未來還會加裝燈飾，夜間投射燈光後呈現「清水之眼」美麗意象，將成網美、情侶打卡與約會新景點。

跨站天橋上月中旬已在夜間吊掛、組裝完成，目前剩最後的收尾工程、驗收與執照申請，中市議長張清照今天邀建設局長陳大田會勘。

張清照表示，目前進出清水火車站的車流與人潮在上下班時間塞爆，若能早一點開放後站出口與天橋，增加南社路的出口，可便利搭車民眾，也立即紓解火車站前中正街的交通。

陳大田指出，目前施做後站電祶、橋塔與橋體部分工程，已全力趕進度，預計明年2月即可完工，方便海線居民搭乘火車站與前後站串連。

清水火車站跨站天橋經費7千多萬元，全由台中市府編列，陳大田指出，此天橋歷經多年無法興建，但中市長盧秀燕指示「全力開工、完工」，努力克服工程困難，施做長46公尺、寬2.3公尺的跨站天橋，讓進出清水火車站後站不必再繞路，步行從25分鐘縮短只要3分鐘即可進站。

張清照今天也會勘爭取的海洋生態館基本營運設 工程的進度，和清水國民暨兒童運動中心。清水國民運動中心正進行基礎工程，進度與預期相符；海洋生態館進度已近八成，一樓大廳的黑潮體防水工程正趕工，預計在明年3月中旬安裝維生系統，準備明年的開幕事宜。

台中市清水火車站跨站天橋目前趕工中，明年2月完工，台中市議長張清照等人和建設局今天會勘。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水火車站跨站天橋目前趕工中，明年2月完工，台中市議長張清照等人和建設局今天會勘。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水火車站跨站天橋目前趕工中，明年2月完工，台中市議長張清照等人和建設局今天會勘。圖／中市議長張清照服務處提供
台中市清水火車站跨站天橋目前趕工中，明年2月完工，台中市議長張清照等人和建設局今天會勘。圖／中市議長張清照服務處提供

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