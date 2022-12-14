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影／台中農產加工成果發表 芋頭冰淇淋和柑橘酒柑茶等4產品

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
111年度台中市農產加工加值研發成果發表會，今天上午在弘光科技大學舉行。記者游振昇／攝影
111年度台中市農產加工加值研發成果發表會，今天上午在弘光科技大學舉行。記者游振昇／攝影

台中市政府農業局輔導外埔、石岡區農會，今天在弘光科技大學舉辦「111年度台中市農產加工加值研發成果發表會」，產官學合作開發，不添加色素成分的頂級芋頭冰淇淋、霜淇淋、芋頭脆片、柑橘酒及柑茶等4項產品，建立自有品牌，增加市場區隔，提高產品經濟價值。

台中市農業局長蔡精強在發表會中指出，感謝弘光科大支持協助，運用技術開發設計出台中農產加工成品，讓單獨的農產品提高附加價值，增加農民收益，他說加工的農產品可銷往全世界，通路無限，沒有新鮮農產需檢疫和農藥殘留等問題，安全衛生，風味也提升，例如今天發表的芋頭脆片，芋頭是熱帶作物，歐美國家和日本消費者喜愛，芋頭加工產品可銷往國際。

農業局表示，台中市是全國最大芋頭及柑橘產區，外埔區及石岡區農會採上用芋頭及柑橘作開發新產品的原料，委由弘光科技大學食品科技系林麗雲教授產品開發，包裝設計由文化創意產業系涂卉副教授操刀，產官學合作開發不添加其他色素成分的頂級芋頭冰淇淋、霜淇淋、芋頭脆片(哇沙米及胡椒)、柑橘酒及柑茶(陳皮)等4項產品，建立自有品牌，增加市場區隔，提高產品經濟價值。

農業局指出，台中市芋頭主要分佈於大甲、大安及外埔區的大安溪與大甲溪間沖積平原，適合芋頭生長的土壤條件；其中外埔區擁有自然湧泉、水質純淨、土壤肥沃、氣候適宜生產的芋頭品質優良，為提高附加價值及產品多樣化，將其原料加工開發出香芋系列的冰淇淋、霜淇淋及脆片。

台中市柑橘屬季節性農產品，為解決疏果或日曬果無法利用等因素，取果肉製備開發柑橘香甜酒，並命名為「柑杯」，除供純飲之外，也能作調配雞尾酒之基酒，提供調酒師與消費者不同的選擇，目前台灣酒類市場並無以柑橘為原料所製備之柑橘酒，另外果皮經處理後製成陳皮，開發出養身的「柑茶」，增加柑橘原料之多元性利用。

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111年度台中市農產加工加值研發成果發表會，今天上午在弘光科技大學舉行。記者游振昇／攝影
111年度台中市農產加工加值研發成果發表會，今天上午在弘光科技大學舉行。記者游振昇／攝影
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