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南投名間親子公園滿周年開趴 埔里溫泉共融公園明開工
南投名間親子生態園區去年12月落成，成為全縣最大的親子共融公園，今年10月封園整修完善設施，近期完工，17日舉辦冬日野餐派對，慶祝園區啟用周年；埔里福興農場溫泉親子共融公園則將在明天開工動土，預計於2023年5月完工。
縣府指出，南投過去無大型親子遊憩場域，斥資逾5千萬元打造占地2.6公頃的名間親子生態園區，去年12月19日開幕後，不僅是全縣最大，甚至成為全台必訪的親子園區之一，假日人潮滿滿，環境或遊具難免毀損，今年10月封園整修。
農業處表示，名間親子園區近期已完成整修，除改善園區聯絡步道鋪面，補強外圍遊具區遮陽設施、建置廣播及監視系統等，也針對大溜滑梯區增補耐用的人工草皮，更增設親子友善廁所可就近使用，不用過馬路去鄰近的農產運銷公司如廁。
而名間親子生態園區完成整修，也正好適逢園區啟用周年，縣府為此規畫舉辦冬日野餐派對活動，縣府表示，當天會有青農市集、舞台表演、拍照打卡裝置、DIY手作及瑜珈課程等活動，縣長林明溱也將率貴賓為滿周歲的園區切下生日蛋糕。
此外，為擴大縣內親子遊憩場域，縣府規畫在埔里福興溫泉區打造「溫泉親子共融公園」，並於明天開工動土，縣府表示，其用地位於福興農場親水公園公廁後方草地廣場，將融入在地環境特色、原有地貌設置共融遊具，增進觀光遊憩功能。
建設處表示，該親子公園將結合現有溝渠、泡腳池、沖水設施等提供遊環構造場域，初步規畫有地景區、挖掘區、攀爬區、波浪遊樂區等遊戲空間，工程總經費約1163萬元，預計2023年5月完工，可望成為全台唯一的溫泉主題遊戲場。
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