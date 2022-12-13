喜迎耶誕「藍色浪漫」 台中火車站平台成絕美藍色燈海

中市交通局喜迎耶誕佳節，將台中火車站大平台打造成夢幻的藍色燈海，與舊火車站前廣場15公尺「心花朵朵」旋轉耶誕樹相輝映，並搭上熱門日劇「First Love初戀」風潮，台中耶誕嘉年華暗藏藍色密碼，吸引日劇迷打卡拍照，散播佳節祝福。

交通局長葉昭甫表示，自12月10日晚間起，市府點亮台中火車站藍色燈海，點綴著一顆顆溫暖色系耶誕彩燈，人來人往的台中火車站大平台化身夢幻系燈海，為12月16日開場的2022台中耶誕嘉年華暖身，歲末年終洋溢溫暖的節慶氛圍。

台中火車站大階梯猶如藍色燈海，還飄浮著一顆一顆糖果色系繽紛的耶誕燈球，不少民眾忍不住拿起手機拍照，搭配廣播系統播放的耶誕歌曲，溫暖的旋律迴繞在各個角落，呼應日劇「First Love初戀」主軸為「藍色是屬於愛人們的顏色」，讓追劇的乘客直呼，「台中，好浪漫的城市。」

葉昭甫說，隨著疫情逐漸解封，很多民眾出遊的意願大增，因應耶誕佳節，交通局為搭乘大眾運輸的乘客設計令人驚喜的浪漫燈海，讓民眾不用出國，但出了台中火車站就能感受到全城浪漫的耶誕氣氛。

「搭公車也可以很有耶誕味。」葉昭甫說，火車站大平台通往公車轉運站各月台，公車到站電視牆除顯示公車即時到站資訊外，同時輪播歡樂耶誕影音，為往來台中市的旅客放送耶誕新年歡樂氣象。

交通局指出，台灣大道公車專用道站台在耶誕節期間，運用站內廣播系統全天候播放融合耶誕曲目音樂，公車旅客在候車片刻或下車離站，都能沉浸歡樂的耶誕音樂，耶誕佳音由台中公共運輸場站往外擴散，讓耶誕歌曲陪你等公車。

2022台中耶誕嘉年華自12月16日盛大開場，今年主題「台中好甜，心動於中」，以節慶歡樂氣氛點亮綠川、柳川、舊台中火車站前廣場，舊火車站前廣場將佇立15公尺高，會旋轉的「心花朵朵」耶誕樹，柳川更重現進化版華麗水舞燈光秀2.0，再加上台中火車站大平台的藍色燈海，市民一起體驗甜蜜蜜的耶誕節。