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南投國姓靠養鹿年營收破億元 就連鹿糞都是寶

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉的水鹿養殖冠全台，每年創造上億元產值。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉的水鹿養殖冠全台，每年創造上億元產值。記者賴香珊／攝影

南投國姓水鹿養殖冠全台，每年創造上億元產值，香菇則是重要經濟作物，近年台中區農改場將鹿糞結合廢棄太空包，轉化為有機堆肥，供應給當地農民種草莓、牧草等，未料種出來的果實又大又甜，頗受農民好評，成功讓農業廢棄物變黃金。

水保局南投分局指出，國姓水鹿養殖與香菇產業興盛，過半水鹿集中在南港村，而該村人口不到2000人，養鹿戶卻有上百家，鹿隻更達4000頭，造就當地「鹿比人多」的特殊現象，全鄉鹿農靠著採剪鹿茸加工販售，年產值就超過2億元。

只不過，飼養水鹿產生的糞便排泄物，鹿農收集後雖透過堆肥設施處理，過程中難免衍生異味、蚊蟲等問題；而香菇栽種則使用大量的太空包，但用過的太空包無法焚燒，堆在田間則影響環境，鹿糞與廢棄太空包因此成了棘手的農業廢棄物。

水保局南投分局與台中區農改場合作，將堆肥與有機營養益菌肥製作技術導入南港村，利用荔枝等果樹落葉、枝條成為太空包栽培介質，用來栽種香菇後，再將用過的太空包混入鹿糞、木黴菌製成有機堆肥，成為友善環境的農業肥料。

台中區農改場表示，透過有機堆肥技術已將3萬個廢棄太空包轉化為12萬公斤的有機肥料，其中1萬公斤有機肥回饋給社區使用，種草莓、牧草、薑黃等作物；初估由鹿糞及廢棄太空包製成的有機堆肥，每年可創造逾200萬元的經濟價值。

而鹿糞有機肥也頗受農民好評，陳姓草莓農說，過去買有機肥得去外地採買，如今在地生產，大幅節省交通與運輸成本，更重要的是，使用後發現，植株生長時間縮短，且更加健壯，對病害抵抗力提升，成熟的果實又大又甜，風味也更佳。

南投國姓農民將鹿糞結合廢棄太空包的有機堆肥，種草莓、牧草、薑黃等作物。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民將鹿糞結合廢棄太空包的有機堆肥，種草莓、牧草、薑黃等作物。記者賴香珊／攝影

南投 草莓

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