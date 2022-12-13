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竹山竹藝燈會耶誕夜試點燈 下載公所APP可得紀念品錢母

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
2023竹山福兔迎賓竹藝燈會將於耶誕夜試點燈後，並於12月31日正式開幕，社區、學校、社團投入燈籠彩繪行列，將街區妝點布置起來。記者黑中亮／攝影
2023竹山福兔迎賓竹藝燈會將於耶誕夜試點燈後，並於12月31日正式開幕，社區、學校、社團投入燈籠彩繪行列，將街區妝點布置起來。記者黑中亮／攝影

最有地方特色的2023竹山福兔迎賓竹藝燈會，將於耶誕夜試點燈後，將於12月31日正式開幕，為了吸引更多遊客來訪，如同以往，遊客一樣可以進行APP集點活動，從2023年元旦開始，只要民眾下載「竹山鎮公所」APP掃描作品，就有機會可以集點換錢母以及精美竹藝品。

鎮長陳東睦表示，竹山鎮竹藝燈會每年吸引數十萬人到場觀賞燈會，今年APP集點活動，利用五福臨門的5隻福兔帶領大家認識竹山地標，為讓遊客感受到竹山鎮公所的誠意，特別製作小孩很喜愛的竹燈籠、竹座手機充電盤、竹製虎造型紙巾架、超受歡迎的紫南宮錢母、以及紫南宮錢母套幣摸彩券等宣導品，可供現場兌換。

鎮長陳東睦並說，今年5隻福兔吉祥物分別有「祥祥」代言紫南宮、「山山」代言太極峽谷太極峽谷、「花花」代言杉林溪、「茶茶」代言竹山公園、以及「福福」代言竹山圓環地標等，竹山鎮目前已全部動起來，社區、學校、社團投入燈籠彩繪行列、點狀式燈區團布置、加上鎮內竹藝家傾盡全力製作特色竹燈，每個人都希望讓竹山再次活絡起來。

竹山鎮公所指出，2023竹山福兔迎賓竹藝燈會今年集點燈作總共有38件，集中在主燈區菸葉館以集點狀燈區媽祖廟連興宮。每件作品都有專屬QR以及作品介紹，民眾從1月1日開始就可以開始蒐集點數。民眾只要下載「竹山鎮公所」APP逛燈區，累積35點，從元旦開始的每周五、六、日、以及初一到初五就可以兌換竹提燈、竹鍋墊、和福氣抱枕；至於錢母愛好者，同樣集35點每周六、日前100名、以及初一到初五前200名都可以換得；有興趣民眾快下載竹山鎮公所app或官網 https://www.zhushan.gov.tw

2023竹山福兔迎賓竹藝燈會將於耶誕夜試點燈後，並於12月31日正式開幕，社區、學校、社團投入燈籠彩繪行列，將街區妝點布置起來。記者黑中亮／攝影
2023竹山福兔迎賓竹藝燈會將於耶誕夜試點燈後，並於12月31日正式開幕，社區、學校、社團投入燈籠彩繪行列，將街區妝點布置起來。記者黑中亮／攝影
2023竹山福兔迎賓竹藝燈會將於耶誕夜試點燈後，並於12月31日正式開幕，社區、學校、社團投入燈籠彩繪行列，將街區妝點布置起來。記者黑中亮／攝影
2023竹山福兔迎賓竹藝燈會將於耶誕夜試點燈後，並於12月31日正式開幕，社區、學校、社團投入燈籠彩繪行列，將街區妝點布置起來。記者黑中亮／攝影

燈會 紫南宮

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