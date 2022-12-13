健保署攜手在地公所 及時援助中部317個弱勢家庭
健保署中區業務組組長李純馥說，中彰投三縣市有63萬無職業人口，仰賴68家鄉鎮公所加退保、健保卡、補單繳費及弱勢愛心通報服務。健保署攜手公所成立公所健保應援團LINE社群，今年共有317件愛心關懷個案，協助健保欠費333萬元，讓弱勢鄉親能度過困境，安心就醫。
李純馥說明，疫情期間仍有家庭面臨生活困頓、無力繳納健保欠費待援，在健保署、公所攜手愛心關懷太平區離婚失業且要照顧二名子女的媽媽、清水區照顧染病兒子的阿嬤、大甲區因重度洗腎無法就業的男子，以及和美鎮借貸撫養女兒的重度身障爸爸等，讓他們及時申請急難或低收入戶扶助，並通報健保署中區業務組，快速解決健保加保及欠費問題。
李純馥說，健保署中區業務組與公所成立公所健保應援團LINE社群，加碼推廣「健保快易通─健康存摺」APP雲端服務。統計今年健保快易通APP與網路申辦加退保、健保卡達2.5萬件，較去年成長2成，並有13萬人次下載健康存摺，查詢就醫紀錄，關心疫苗施打、病毒篩檢結果及視訊看診等。
「健保績優公所」分別由台中市北屯區、大甲區奪得大、小公所組冠軍，北屯區公所連8年蟬聯第一名，全力推動零群聚、免奔波健保APP線上申辦服務，廣受好評。健保署中區業務組今天透過視訊表揚獲獎單位，未來將持續善用科技的助攻，與公所合力優化各項健保服務，守護民眾的健康。
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