回山城過年更方便 國道客運有望年前進駐豐原轉運中心

台中位處台灣地理中心，國道客運服務不論往北往南，皆僅須2至3小時內即可到達，具一日生活圈條件；中市交通局規畫4大轉運中心，其中豐原轉運中心已於9月落成啟用，但國道客運業者尚未進駐。局長葉昭甫表示，目前豐原共有2路國道客運路線，待交通部審議委員會審議增站點位調整，盼農曆年前入駐，服務地方。

葉昭甫指出，目前豐原2路國道客運業者，都同意入駐豐原轉運中心，但由於國道客運路權為交通部管轄，需要提報到交通部審議委員會，審議增站點位調整，客運才能停靠。

對於客運入駐時間，葉昭甫提到，目前豐原當地有2條核定路權的國道客運路線，皆是從台北來，希望能在農曆年前入駐，且越快越好，屆時便能服務到更多返鄉過節的民眾，對地方會有不少幫助。

統聯客運表示，目前國道客運路線入駐仍在協調、評估中，確切的時間未定，但會盡所能，盡速入駐開通；業者也表示，豐原轉運中心結合了市區公車等路線，入駐後將提供民眾方便的轉乘模式，也盼間接帶動國道客運業績。

中市府另興建水湳、大台中轉運站，目前皆已動工，烏日轉運站則配合捷運綠線，已啟用烏日南站，打造銜接中台灣交通節點。另針對朝馬轉運部分，葉昭甫說，由於附近無適當土地，計畫並於捷運藍線內。

國道客運停泊點以台中火車站為主，大量車流匯集，易導致交通阻塞等情形。葉昭甫提到，有些路線進到火車站是不方便的，民眾若欲往海線、山城、屯區等，就需另外轉乘。

台北也有各點轉運中心，往不同方向行駛，實施分流，再透過城市轉運中心其他交通方式串接，才會達到效果。待轉運站蓋到工程尾段，就會啟動協調國道路線分流。

南北交通運輸日趨多元，導致國道客運市場萎縮。葉昭甫認為，國道客運票價優勢等，仍存有一定市場，台北、台中等大都市路線仍是賺錢的，客運業者可依這些站為節點，周圍縣市藉由市區公路客運，匯集搭乘國道客運人流。