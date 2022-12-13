南投花卉嘉年華登場 賞花活動、即時花訊全看它

今年冬天冷得晚，楓紅較往年慢，後續將由梅花、櫻花等將接力上場，為方便國人掌握賞花資訊，並帶動地方觀光，南投縣政府串連在地產業、亮點花卉舉辦「南投花卉嘉年華」，協助民眾瞭解即時花訊，到南投賞花並參加相關花卉遊賞活動。

縣府指出，南投是觀光大縣擁豐富自然景觀，春賞螢火蟲、夏觀銀河星空、秋賞泡湯暖心、冬季漫步花海為在地四季旅遊亮點，其中入秋冬後楓紅、梅綻、櫻花開等接力盛放，為此縣府每年串連縣內各地花卉主題舉辦「南投花卉嘉年華」。

縣府祕書長洪瑞智今則在縣府大廳宣布「2022南投花卉嘉年華」登場，他說，南投花卉嘉年華是提供國人到南投賞花的重點情報站，因此今年延續傳統，串連在地產業、花卉特色及資訊，官民合作從12月中旬至明年3月辦理賞花系列活動。

而本周末先由「埔里嘉年華－心花路Fun」17日於地理中心碑，以及「花香草屯－童趣焢窯」18日在陳府將軍廟旁農田，為「2022南投花卉嘉年華」打頭陣，下周24、25日耶誕節則在埔里楓樺台一度假村舉辦「饗食派對」、「童遊樂園」。

觀光處長陳志賢說，為配合花卉嘉年華活動，台一度假村祭出本月25至30日免門票優惠；信義鄉「踏雪尋梅」24日將在梅子夢工廠開鑼，當地羅娜村於同日平安夜當天舉辦「聖誕感恩活動」；仁愛清境則是在31日舉辦「原星跨年晚會」。

此外，從明年元月起將由梅花、櫻花等接力綻放，仁愛互新聚落及春陽部落、魚池鄉正平巷及九族文化村、信義草坪頭親水公園、鹿谷小半天石馬公園、暨大櫻花林等均有賞梅或賞櫻活動，還有日月潭晶園山茶花季、竹山杉林溪牡丹花季。