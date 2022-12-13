快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投花卉嘉年華登場 賞花活動、即時花訊全看它

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2022南投花卉嘉年華」今天登場，提供國人到南投賞花情報及系列活動資訊。圖／南投縣政府提供
「2022南投花卉嘉年華」今天登場，提供國人到南投賞花情報及系列活動資訊。圖／南投縣政府提供

今年冬天冷得晚，楓紅較往年慢，後續將由梅花、櫻花等將接力上場，為方便國人掌握賞花資訊，並帶動地方觀光，南投縣政府串連在地產業、亮點花卉舉辦「南投花卉嘉年華」，協助民眾瞭解即時花訊，到南投賞花並參加相關花卉遊賞活動。

縣府指出，南投是觀光大縣擁豐富自然景觀，春賞螢火蟲、夏觀銀河星空、秋賞泡湯暖心、冬季漫步花海為在地四季旅遊亮點，其中入秋冬後楓紅、梅綻、櫻花開等接力盛放，為此縣府每年串連縣內各地花卉主題舉辦「南投花卉嘉年華」。

縣府祕書長洪瑞智今則在縣府大廳宣布「2022南投花卉嘉年華」登場，他說，南投花卉嘉年華是提供國人到南投賞花的重點情報站，因此今年延續傳統，串連在地產業、花卉特色及資訊，官民合作從12月中旬至明年3月辦理賞花系列活動。

而本周末先由「埔里嘉年華－心花路Fun」17日於地理中心碑，以及「花香草屯－童趣焢窯」18日在陳府將軍廟旁農田，為「2022南投花卉嘉年華」打頭陣，下周24、25日耶誕節則在埔里楓樺台一度假村舉辦「饗食派對」、「童遊樂園」。

觀光處長陳志賢說，為配合花卉嘉年華活動，台一度假村祭出本月25至30日免門票優惠；信義鄉「踏雪尋梅」24日將在梅子夢工廠開鑼，當地羅娜村於同日平安夜當天舉辦「聖誕感恩活動」；仁愛清境則是在31日舉辦「原星跨年晚會」。

此外，從明年元月起將由梅花、櫻花等接力綻放，仁愛互新聚落及春陽部落、魚池鄉正平巷及九族文化村、信義草坪頭親水公園、鹿谷小半天石馬公園、暨大櫻花林等均有賞梅或賞櫻活動，還有日月潭晶園山茶花季、竹山杉林溪牡丹花季。

觀光處則表示，「南投花卉嘉年華」詳細活動資訊、各地花況都將陸續放上「樂旅南投」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/nantouwelcome），以及「南投花卉嘉年華」活動官網（https://www.rs-event.com.tw/2022NTFF/）供民眾查詢。

「2022南投花卉嘉年華」今天登場，提供國人到南投賞花情報及系列活動資訊。圖／南投縣政府提供
「2022南投花卉嘉年華」今天登場，提供國人到南投賞花情報及系列活動資訊。圖／南投縣政府提供
「2022南投花卉嘉年華」今天登場，提供國人到南投賞花情報及系列活動資訊。圖／南投縣政府提供
「2022南投花卉嘉年華」今天登場，提供國人到南投賞花情報及系列活動資訊。圖／南投縣政府提供

南投 櫻花 賞花

延伸閱讀

全台最大顆黑糖饅頭！開賣不到1小時秒殺完售，每人限購30顆晚來就吃不到

官民合作回饋鄉親 南投「九九峰動物樂園」推出優惠

肝也會結石？ 南投七旬翁腹痛就醫查出「肝結石」

路跑／防疫女神賈永婕帶頭 麗寶樂園賽道嘉年華為公益而跑

相關新聞

南投花卉嘉年華登場 賞花活動、即時花訊全看它

今年冬天冷得晚，楓紅較往年慢，後續將由梅花、櫻花等將接力上場，為方便國人掌握賞花資訊，並帶動地方觀光，南投縣政府串連在地...

彰化溪湖鎮長換人做 樂湖食物銀行不打烊

全國九合一大選閉幕，彰化縣樂湖食（實）物銀行的推手溪湖鎮長黃瑞珠尋求連任失利，昨（12）天「最後一次」發送物資，樂湖動向...

官民合作回饋鄉親 南投「九九峰動物樂園」推出優惠

斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園」，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次，經...

台中大安農會春節專案禮盒發表 有早鳥訂購優惠

台中市大安區農會今天舉辦「百年好合．圓滿大安-玉兔大安迎春饗」春節專案發表會，即日起至12月26日訂購經典香腸禮盒、安農...

影／台中后里馬鈴薯暨花卉產業文化活動 周六日登場

台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」將在12月17日周六登場，二天活動在后里森林園區巨型機械花球前舉...

台灣好行清水岩線、彰南快線明年停駛 彰化僅剩鹿港路線

國內疫情趨緩，不過彰化台灣好行兩條路線「清水岩線」、「彰南快線」將於今年年12月31日後將停駛，彰化縣府城觀處指出，業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。