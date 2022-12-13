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彰化溪湖鎮長換人做 樂湖食物銀行不打烊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣樂湖食（實）銀行推手溪湖鎮長黃瑞珠（中）決定卸任後當樂湖食（實）物銀行志工，為溪湖弱勢鎮民服務。記者簡慧珍／攝影
彰化縣樂湖食（實）銀行推手溪湖鎮長黃瑞珠（中）決定卸任後當樂湖食（實）物銀行志工，為溪湖弱勢鎮民服務。記者簡慧珍／攝影

全國九合一大選閉幕，彰化縣樂湖食（實）物銀行的推手溪湖鎮長黃瑞珠尋求連任失利，昨（12）天「最後一次」發送物資，樂湖動向備受矚目；今天樂湖執行長楊佩欣表示，受到很多民眾鼓勵和肯定，樂湖不但不會結束，還會擴大服務層面，陪伴弱勢鎮民向前走。

樂湖食（實）物銀行2020年2月間試營運迄今，定期發送食（實）物給溪湖地區弱勢民眾，昨號稱最後一次發放白米等物資和1千元現金給155戶邊緣戶，很多人關心樂湖是否隨著鎮長黃瑞珠下台而結束營業，有無公益團體和熱心人士接手。

樂湖執行長楊佩欣說，昨是鎮長黃瑞珠「任內最後一次」發送物資，樂湖不是政治社團，營運與政治脫鈎，選舉結果出爐，很多地方人士和慈善團體主動鼓勵和肯定，願意繼續贊助樂湖辦下去，照顧溪湖地區弱勢民眾，所以本（12）月25日之後樂湖食（實）物銀行仍繼續運作。

開張到現在主要服務弱勢長者和弱勢家庭，發送蔬果、油鹽米等民生物資。楊佩欣表示，樂湖日後將擴大層面關懷弱勢學童，將請學校統計需要早餐的弱勢小朋友人數，樂湖將把慈善社團和人士捐贈的餅乾和牛奶送到學校，讓弱勢兒童領取食用。

彰化縣另一個由鎮長大力推動成立的食（實）銀行是二林鎮樂林食（實）物銀行，二林鎮長蔡詩傑退居幕後支持，找熱心公益的「醫師娘」洪毓雯擔任樂林董事長，確保運作不受政治因素干擾，這次選舉蔡詩傑同額競選高票連任，更確保樂林食（實）銀行穩定茁壯。

早餐 彰化

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