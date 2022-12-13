官民合作回饋鄉親 南投「九九峰動物樂園」推出優惠

斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園」，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次，經公所向業者爭取，鎮民自明年元旦起入園僅需半價280元，全縣老幼優惠票價200元，回饋地方鄉親。

草屯鎮公所指出，九九峰動物樂園位於鎮內富寮里，因業者因熱愛鳥類及小動物，逐年引進珍奇鳥禽，隨種類增加，8年多前著手籌備小型動物園，為此斥資逾7億元，總算在今年打造占地約20公頃，也是亞洲規模最大的鳥類主題動物園。

草屯鎮長簡景賢說，該動物園內鳥禽品種達50種，且持續引進，還打造4座天網鳥籠，讓遊客近距離欣賞鳥類飛行，也飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，因此從今年8月中下旬開幕至今，就吸引突破10萬人次，帶動地方觀光。

草屯鎮公所為讓更多鄉親瞭解在地特色景點，為鎮民爭取福利，鼓勵業者回饋地方，經與九九峰動物樂園溝通協調，今共同召開記者會宣布，草屯鎮民及南投縣長者、孩童明年元旦起憑身分證件購票可享草屯鎮民半價或老幼縣民入園優惠價。

簡景賢說，公所向業者爭取優惠，對方一口答應，原本入園全票560元，南投縣65歲以上長者及12歲以下孩童原優惠票價280元，明年元旦起，鎮民憑身分證或戶口名簿正本購票僅需280元，老幼縣民出示證件正本則可享優惠價200元。

九九峰動物樂園董事長游家富說，該園區經縣府、公所、民代及鄉親協助支持，才得以順利開發建設，開幕至今也慢慢步上正軌，因此公所提議要回饋地方，他相當認同，明年元旦起實施草屯鎮民半價、縣民老幼票價將是永久的常態性優惠。