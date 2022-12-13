快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官民合作回饋鄉親 南投「九九峰動物樂園」推出優惠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯九九峰動物樂園是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰動物樂園是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次。記者賴香珊／攝影

斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園」，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次，經公所向業者爭取，鎮民自明年元旦起入園僅需半價280元，全縣老幼優惠票價200元，回饋地方鄉親。

草屯鎮公所指出，九九峰動物樂園位於鎮內富寮里，因業者因熱愛鳥類及小動物，逐年引進珍奇鳥禽，隨種類增加，8年多前著手籌備小型動物園，為此斥資逾7億元，總算在今年打造占地約20公頃，也是亞洲規模最大的鳥類主題動物園。

草屯鎮長簡景賢說，該動物園內鳥禽品種達50種，且持續引進，還打造4座天網鳥籠，讓遊客近距離欣賞鳥類飛行，也飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，因此從今年8月中下旬開幕至今，就吸引突破10萬人次，帶動地方觀光。

草屯鎮公所為讓更多鄉親瞭解在地特色景點，為鎮民爭取福利，鼓勵業者回饋地方，經與九九峰動物樂園溝通協調，今共同召開記者會宣布，草屯鎮民及南投縣長者、孩童明年元旦起憑身分證件購票可享草屯鎮民半價或老幼縣民入園優惠價。

簡景賢說，公所向業者爭取優惠，對方一口答應，原本入園全票560元，南投縣65歲以上長者及12歲以下孩童原優惠票價280元，明年元旦起，鎮民憑身分證或戶口名簿正本購票僅需280元，老幼縣民出示證件正本則可享優惠價200元。

九九峰動物樂園董事長游家富說，該園區經縣府、公所、民代及鄉親協助支持，才得以順利開發建設，開幕至今也慢慢步上正軌，因此公所提議要回饋地方，他相當認同，明年元旦起實施草屯鎮民半價、縣民老幼票價將是永久的常態性優惠。

九九峰動物樂園也提到，開幕後仍持續引進各式珍禽，並與新加坡鳥園團隊合作訓練鳥類，並規畫蒙古馬術表演，盼加強遊憩互動，同時依節慶推出限定活動，本月17、25日配合耶誕節有DIY手繪薑餅人，相關資訊可到其臉書專頁查詢。

南投草屯九九峰動物樂園是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰動物樂園是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰動物樂園依節慶推出限定活動，本月17、25日配合耶誕節有DIY手繪薑餅人。記者賴香珊／攝影
南投草屯九九峰動物樂園依節慶推出限定活動，本月17、25日配合耶誕節有DIY手繪薑餅人。記者賴香珊／攝影
南投九九峰動物樂園是亞洲最大的鳥類主題動物園，草屯鎮長簡景賢（右）今宣布，經公所爭取，鎮民明年元旦起入園享半票優惠。記者賴香珊／攝影
南投九九峰動物樂園是亞洲最大的鳥類主題動物園，草屯鎮長簡景賢（右）今宣布，經公所爭取，鎮民明年元旦起入園享半票優惠。記者賴香珊／攝影

動物園 元旦 南投

延伸閱讀

肝也會結石？ 南投七旬翁腹痛就醫查出「肝結石」

南投社宅興建大躍進 埔里將動土、南投市覓地成功

全台最大直徑15cm台式馬卡龍！隱藏在市場內的比臉大「浮誇巨型馬卡龍」，打卡7種口味繽紛櫥櫃

足球／推動偏鄉足球夢 華南金控從南投啟動

相關新聞

南投花卉嘉年華登場 賞花活動、即時花訊全看它

今年冬天冷得晚，楓紅較往年慢，後續將由梅花、櫻花等將接力上場，為方便國人掌握賞花資訊，並帶動地方觀光，南投縣政府串連在地...

彰化溪湖鎮長換人做 樂湖食物銀行不打烊

全國九合一大選閉幕，彰化縣樂湖食（實）物銀行的推手溪湖鎮長黃瑞珠尋求連任失利，昨（12）天「最後一次」發送物資，樂湖動向...

官民合作回饋鄉親 南投「九九峰動物樂園」推出優惠

斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園」，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，開幕近4個月吸引逾10萬人次，經...

台中大安農會春節專案禮盒發表 有早鳥訂購優惠

台中市大安區農會今天舉辦「百年好合．圓滿大安-玉兔大安迎春饗」春節專案發表會，即日起至12月26日訂購經典香腸禮盒、安農...

影／台中后里馬鈴薯暨花卉產業文化活動 周六日登場

台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」將在12月17日周六登場，二天活動在后里森林園區巨型機械花球前舉...

台灣好行清水岩線、彰南快線明年停駛 彰化僅剩鹿港路線

國內疫情趨緩，不過彰化台灣好行兩條路線「清水岩線」、「彰南快線」將於今年年12月31日後將停駛，彰化縣府城觀處指出，業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。