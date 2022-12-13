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台中大安農會春節專案禮盒發表 有早鳥訂購優惠
台中市大安區農會今天舉辦「百年好合．圓滿大安-玉兔大安迎春饗」春節專案發表會，即日起至12月26日訂購經典香腸禮盒、安農香腸系列單品、飛天豬腸鮮禮盒、金磚米典藏禮盒大安禮尋及金磚肉鬆禮盒等，享有早鳥訂購優惠。
今年是大安農會百周年，今天安排春節專案，打造成新婚喜慶迎大安場景，大安農會職員穿新婚禮服為春節專案發表會開場誌喜，場面熱鬧。
「百年好合．圓滿大安-玉兔大安迎春饗」春節專案發表會，由農會總幹事蔡建宗主持。大安農會表示，大安區農會近年來協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，開發多樣獨特又具高質感禮盒。
今天發表產品有「金磚雙龍禮盒」、「雙龍米禮盒」、「產銷履歷安泉米」、「雙龍戲珠禮盒」等；安農與四家農漁會合作客製化搭配，有「飛天豬喜慶有魚安心萣禮盒」、「飛天豬彰漁饗宴農為您禮盒」、「飛天豬新秀酸菜鍋禮盒」及「飛天豬酸菜白肉鍋禮盒」等四種選擇，分別與茄萣農會、彰化區漁會、新秀農會及官田等農會合作。
總幹事蔡建宗表示，這次在年前推出的春節專案，包裝精美，所有飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，全面低溫控制以確保肉質美味，從拍賣、電宰、分切至加工製程透明化，為消費者層層把關，供消費者安心選購及食用。
今年春節專案有兩階段優惠，即日起至12月26日訂購經典香腸禮盒、安農香腸系列單品、飛天豬腸鮮禮盒、金磚米典藏禮盒大安禮尋及金磚肉鬆禮盒等，享有早鳥訂購優惠，第二階段優惠今年12月27日至明年2月3日，多項產品都有期間限定優惠，還有滿額折扣，滿2萬97折、滿8萬95折、滿15萬92折。
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