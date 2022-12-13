影／台中后里馬鈴薯暨花卉產業文化活動 周六日登場

台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」將在12月17日周六登場，二天活動在后里森林園區巨型機械花球前舉辦，有動態活動與靜態展覽。

目前正值后里馬鈴薯與花卉產季，百合花綻放飄香，馬鈴薯豐收，后里區公所今天開記者會說明，12月17日周六與18日周日將舉辦產業文化活動，大家可到場欣賞后里特色裝置藝術。

后里區長賴同一表示，后里地區馬鈴薯種植面積約130公頃，年產量約3200公噸，獨特的土壤及氣候，終年都適合農作物栽培，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評。

后里區花卉栽種面積及產量，面積達320公頃以上，居全國第二位，包括百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等都遠近馳名並且享有后里花卉四大天王的美名。

今年活動為期2天，靜態有后里花卉為主題的插花體驗活動，與以馬鈴薯為主的寓教於樂農特產品體驗活動，動態有「馬鈴薯花」草地親子闖關拿限量好禮與花球射門體驗，挑戰成功可參與美食品嘗。