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影／台中后里馬鈴薯暨花卉產業文化活動 周六日登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，將在12月17日登場。記者游振昇／攝影
台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，將在12月17日登場。記者游振昇／攝影

台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」將在12月17日周六登場，二天活動在后里森林園區巨型機械花球前舉辦，有動態活動與靜態展覽。

目前正值后里馬鈴薯與花卉產季，百合花綻放飄香，馬鈴薯豐收，后里區公所今天開記者會說明，12月17日周六與18日周日將舉辦產業文化活動，大家可到場欣賞后里特色裝置藝術

后里區長賴同一表示，后里地區馬鈴薯種植面積約130公頃，年產量約3200公噸，獨特的土壤及氣候，終年都適合農作物栽培，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評。

后里區花卉栽種面積及產量，面積達320公頃以上，居全國第二位，包括百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等都遠近馳名並且享有后里花卉四大天王的美名。

今年活動為期2天，靜態有后里花卉為主題的插花體驗活動，與以馬鈴薯為主的寓教於樂農特產品體驗活動，動態有「馬鈴薯花」草地親子闖關拿限量好禮與花球射門體驗，挑戰成功可參與美食品嘗。

今年花卉裝置藝術以后里區徽做為主題，在入口意向的摩天輪裝置藝術上融合后里豐富的在地文化特色，在后里森林園區的中央建造了心型花之步道，在穿越花之道後映入眼簾就是一個大大的后里區徽，呼應活動主題「薯於你的后花園」。

台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，將在12月17日登場，今天開記者會說明。記者游振昇／攝影
台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，將在12月17日登場，今天開記者會說明。記者游振昇／攝影
台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，將在12月17日登場。記者游振昇／攝影
台中市后里區公所主辦的「后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」，將在12月17日登場。記者游振昇／攝影

后里 裝置藝術 台中市

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