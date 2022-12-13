影／外縣市向中市府借將組小內閣？盧秀燕：磋商進行中

九合一大選過後，不少縣市政府開始籌措、調整市府內閣。台中市長盧秀燕日前提到，有不少縣市向中市府借將，內閣人事將會有局部改組。盧秀燕今早主持市政會議，會前受訪時表示，只要是好的人才都樂於分享，但因職等問題，首長意願不會太高，有縣市來聲調、拜託，正在進行中，人事尊重其他縣市發布為主。

盧秀燕說，這段時間各縣市都在籌組內閣，只要是好的人才，不分哪個政黨，都樂意分享人才，為了台灣更好、也為了台灣共好，不論甚麼顏色政黨執政縣市，來磋商都樂於分享。

但盧秀燕話鋒一轉指出，不過在實務上，台中市直轄市，一級首長職等比較高，一般來說，其他縣市來磋商借將，首長意願不會太高，而第二、三線人才，現在是有些縣市來聲調或拜託，現在正在進行中，相關人士還是要尊重其他縣市發布為準。

台中人事處表示，跨縣市人才交流得等到新首長25日就職後，才能發文商調，縣市層級局處首長約10至11職等，直轄市局處的副首長、主秘職等10職等以上，目前還沒有開始作業。

據地方行政機關組織準則，直轄市政府一級單位主管及所屬一級機關首長，除主計、人事、警察及政風主管或首長，依專屬人事管理法律任免外，其餘職務均比照簡任第十三職等，由市長任免；而一般縣市則是十二職等。