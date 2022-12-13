台中后里動物之家辦公益音樂會 騷貓合唱團獻唱送佳節祝福

台中市動物保護防疫處與騷貓公益咖啡合作，將於12月24日在動物之家后里園區舉辦「騷貓合唱團One health唱遊后里」公益音樂會；動保處表示，盼在聖誕節前夕，為動物之家帶來佳節的祝福，更歡迎民眾一起感受佳節熱鬧氣氛，全程參與者更可獲得專屬聖誕限定徽章。

社團法人台灣亞洲動物福利協會（Asia Animal Welfare Association，簡稱AAWA）以動物福利與全人關懷為協會宗旨，積極創造並參與各種公益活動；AAWA旗下設有「騷貓公益咖啡」，由20多位 70 歲以上的銀髮志工隊駐點營運；台中市動保處與騷貓公益咖啡合作，將於12月24日在動物之家后里園區舉辦「騷貓合唱團One health唱遊后里」公益音樂會。

動保處表示，AAWA平日除了在店內以手沖咖啡溫暖人心，也會組團「騷貓千歲合唱團」在各大場合進行合唱表演，選聖誕節前夕於動物之家后里園區舉辦公益音樂會，盼能透過最有活力的騷貓志工隊，以悠揚的樂聲為動物之家帶來佳節的祝福。

動保處提到，活動還邀請到全國動物事業群執行長陳道杰，以「創舊．創新」為主題帶來精彩短講，及愛諾寵物行為訓練郭欣妮老師，舉辦「狗狗外出散步訓練」公益講座，藉連結銀髮族關懷與生命教育，創造人類、動物、與環境健康三者間的人寵幸福循環。