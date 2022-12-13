快訊

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中后里動物之家辦公益音樂會 騷貓合唱團獻唱送佳節祝福

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
騷貓千歲合唱團 ONE HEALTH將於12月24日， 唱遊台中后里動物之家，活動免費入場。圖／台中市政府提供
騷貓千歲合唱團 ONE HEALTH將於12月24日， 唱遊台中后里動物之家，活動免費入場。圖／台中市政府提供

台中市動物保護防疫處與騷貓公益咖啡合作，將於12月24日在動物之家后里園區舉辦「騷貓合唱團One health唱遊后里」公益音樂會；動保處表示，盼在聖誕節前夕，為動物之家帶來佳節的祝福，更歡迎民眾一起感受佳節熱鬧氣氛，全程參與者更可獲得專屬聖誕限定徽章。

社團法人台灣亞洲動物福利協會（Asia Animal Welfare Association，簡稱AAWA）以動物福利與全人關懷為協會宗旨，積極創造並參與各種公益活動；AAWA旗下設有「騷貓公益咖啡」，由20多位 70 歲以上的銀髮志工隊駐點營運；台中市動保處與騷貓公益咖啡合作，將於12月24日在動物之家后里園區舉辦「騷貓合唱團One health唱遊后里」公益音樂會。

動保處表示，AAWA平日除了在店內以手沖咖啡溫暖人心，也會組團「騷貓千歲合唱團」在各大場合進行合唱表演，選聖誕節前夕於動物之家后里園區舉辦公益音樂會，盼能透過最有活力的騷貓志工隊，以悠揚的樂聲為動物之家帶來佳節的祝福。

動保處提到，活動還邀請到全國動物事業群執行長陳道杰，以「創舊．創新」為主題帶來精彩短講，及愛諾寵物行為訓練郭欣妮老師，舉辦「狗狗外出散步訓練」公益講座，藉連結銀髮族關懷與生命教育，創造人類、動物、與環境健康三者間的人寵幸福循環。

動保處說明，歡迎民眾於12月24日這個充滿愛與分享的日子，到動物之家后里園區，一起感受佳節熱鬧氣氛。現場有由園區同仁、志工精心佈置聖誕樹裝置，同時還能學習毛孩的肢體語言，透過「理解」達到友善動物的觀念養成，讓愛與尊重不只是一個節日的意涵，而能成為我們的城市裡日常的風景。全程參與活動者，更可獲贈專屬聖誕限定版徽章。

騷貓千歲合唱團 ONE HEALTH將於12月24日， 唱遊台中后里動物之家，活動免費入場。圖／台中市政府提供
騷貓千歲合唱團 ONE HEALTH將於12月24日， 唱遊台中后里動物之家，活動免費入場。圖／台中市政府提供

后里 動物之家 咖啡 台中市

延伸閱讀

國1后里到大雅拓寬 評估縮短工期

證交所辦公益音樂會 療癒屏東師生

國道一號后里到大雅段拓寬工期9年 楊瓊瓔要求縮短工期

推動校園生命教育 學童擁抱貓咪初體驗

相關新聞

台中后里動物之家辦公益音樂會 騷貓合唱團獻唱送佳節祝福

台中市動物保護防疫處與騷貓公益咖啡合作，將於12月24日在動物之家后里園區舉辦「騷貓合唱團One health唱遊后里」...

國1后里到大雅拓寬 評估縮短工期

國道一號后里到大雅段交通壅塞，國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣爭取比照五楊高架，南北向各拓寬1車道，讓通勤與長途車流分流，解決塞...

全國短片賽 彰化花壇三春國小獲首獎

彰化縣花壇鄉三春國小師生拍攝紀錄短片，以當地農村家庭為故事背景，刻畫主角隨父親作園藝，立志朝大師之路邁進，拍出父子真情流...

微型電動二輪車也要標牌 彰化「AA56789」6千元標出

國人喜歡選車牌，監理單位都會定期標售汽機車車牌，微型電動二輪車從11月30日正式納管，需領用並懸掛號牌才能上路，彰化監理...

南投社宅興建大躍進 埔里將動土、南投市覓地成功

南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」落腳埔里，去年底完成決標發包，近期社宅基地已完成整地，且正式取得建築執照，預計明年元...

頂新和德文教基金會25周年特展 在地棒球隊在企業支持下發光

頂新和德文教基金會推出25周年特展，除了記錄基金會推動公益的演進外，也蒐羅近25年來珍貴展品，包括在地棒球隊奮鬥故事、球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。