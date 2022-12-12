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紀錄男孩立志成為園藝大師 彰化三春國小短片獲獎

中央社／ 彰化12日電

彰化三春國小學生洪廷瑋跟隨父親從事園藝工作，立志成為園藝大師，同學們將過程拍成紀錄短片參賽獲獎；評審認為影片流露父子真實情感，是富有童趣且發人省思的紀錄短片。

彰化縣政府今天發布新聞指出，2022神腦原鄉踏查全國短片比賽日前揭曉獲獎名單，其中彰化花壇鄉三春國小學生拍攝的紀錄短片「園藝‧原意」，拿下兒少和青少組別的原鄉踏查推薦獎，擔任評審的導演鄭文堂等人認為，影片拍出父子間流露的情感，是一部富有童趣且發人省思的紀錄短片。

彰化三春國小學生洪廷瑋從小跟著爸爸從事園藝工作，下定決心要跟爸爸一樣成為園藝大師，爸爸雖不希望兒子從事相同工作，但洪廷瑋仍不放棄努力學習，而洪廷瑋和同學合作拍下自己的故事，希望藉由「園藝‧原意」一片，讓爸爸看到他的「原意」。

三春國小校長葉龍源接受媒體聯訪時說，影片由輔導室主任李丹青帶領謝欣辰、施霈樺 、洪廷瑋、柯珏伃4名學生一同完成，師生們聽到得獎時都很開心，也是給三春國小明年建校百年的最佳禮物。

洪廷瑋接受媒體聯訪時指出，他很開心可以幫忙父母、也可以做自己喜歡的事情，同時謝謝學校師長同學幫忙拍這樣一部紀錄片。

園藝 爸爸

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彰化三春國小獲神腦原鄉踏查全國短片賽首獎

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