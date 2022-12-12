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南投社宅興建大躍進 埔里將動土、南投市覓地成功
南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」落腳埔里，去年底完成決標發包，近期社宅基地已完成整地，且正式取得建築執照，預計明年元月開工動土，最快2025年完工，同年底就能開放入住，而南投市、竹山籌辦興建社宅也持續進行中。
國家住宅及都市更新中心指出，興辦社會住宅是蔡英文總統的重要政策，2018年成立國家住都中心推動興建，近年也在南投縣積極覓地，去年談定埔里鎮一處台糖土地並順利發包，今年2月召開地方說明會，後續進行整地、執照申請等事宜。
而南投縣內首宗「公誠‧安居」社宅建案基地約5280平方公尺，興建地上10層、地下2層合計260戶，其中套房143戶、2房型72戶及3房型45戶，有托嬰中心、半戶外廣場等設施，未來只租不售，4成優先提供經濟或社會弱勢戶承租。
近期有民眾發現，位在公誠路與德二街交叉口的社會住宅「公誠．安居」基地有重機具進駐整地，似乎即將動工。對此，國家住都中心證實，該社宅基地目前已完成整地，並於上周正式取得建築執照，將在明年元月正式開工興建。
國家住都中心表示，目前已規畫在明年元月舉行「南投縣公誠安居社宅開工動土典禮」，後續興建工程若順利，可望在2025年5月完工，再用約半年時間籌辦物業管理等事宜，最快同年年底就能開放申請租屋入住，提供民眾租賃服務。
國家住都中心也提到，南投縣除了埔里「公誠．安居」，南投市、竹山的社會住宅計畫也正積極籌畫興建，其中南投市更已在市區覓得1塊國有土地，待埔里公誠社宅工程步上正軌後，就能調度人力投入推動，造福更多南投鄉親。
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