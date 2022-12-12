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頂新和德文教基金會25周年特展 在地棒球隊在企業支持下發光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
頂新和德文教基金會推出25周年特展，除了記錄基金會推動公益的演進外，也蒐羅近25年來珍貴展品，包括支持在地棒球隊奮鬥故事、球衣、磨損的球具等。記者林宛諭／攝影　
頂新和德文教基金會推出25周年特展，除了記錄基金會推動公益的演進外，也蒐羅近25年來珍貴展品，包括支持在地棒球隊奮鬥故事、球衣、磨損的球具等。記者林宛諭／攝影　

頂新和德文教基金會推出25周年特展，除了記錄基金會推動公益的演進外，也蒐羅近25年來珍貴展品，包括在地棒球隊奮鬥故事、球衣、磨損的球具等，還有已故國寶級傳統彩繪藝術家陳壽彝手稿，於永靖鄉成美藝廊將展出到12月25日。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩說，他以基金會25年來的文教志工自居，當年頂新魏氏兄弟雖在大陸打拼事業，仍心繫永靖家鄉，而提出「一鄉一企業」回饋家鄉的理念，他受委託設立頂新和德文教基金會，從永靖鄉社區營造開始，串連在地資源，行銷永靖特色文化，更投入慈善公益服務、推廣棒球運動、多元教育資源、扶植地方創生和文化資產保存。

陳慶浩說，永靖國中的校友大學長魏應充也是基金會創辦人，掛心母校棒球隊，透過基金會支持棒球公益計畫，多年來捐助棒球隊逾千萬元。

永靖國中校長劉仁傑表示，難得的是基金會還引進職棒味全龍資源協助小球員精進球技，永靖國中棒球隊今年也不負眾望代表彰化縣首度挺進全國賽。

基金會10多年前即開設「頂新課輔班」和「農村課輔班」，提供免費課業輔導，至今共幫助1782位學童，也提供「魏和德獎助學金」，共4700位永靖在地清寒學子受惠，此次也展出當年課輔班的講義。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示， 25週年特展中也以「大樹開枝散葉根猶在」為意象呼應初心理念，從苗木之鄉永靖的源頭出發，播下善的種子，特展四大主題為「人文創生」、「慈善公益」、「社區深耕」、「接棒未來」，還展出絕版書籍、泛黃的課輔班講義、棒球隊的記錄等，現場還有互動體驗及「隨身活版印刷機」鉛字刻印、按讚拍照送限量口罩等活動，歡迎民眾免費參觀，活動可查詢臉書https://reurl.cc/LXQY73

頂新和德文教基金會推出25周年特展，除了記錄基金會推動公益的演進外，也蒐羅近25年來珍貴展品，包括支持在地棒球隊奮鬥故事、球衣、磨損的球具等。記者林宛諭／攝影　
頂新和德文教基金會推出25周年特展，除了記錄基金會推動公益的演進外，也蒐羅近25年來珍貴展品，包括支持在地棒球隊奮鬥故事、球衣、磨損的球具等。記者林宛諭／攝影　

課輔班 文化資產

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