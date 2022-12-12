花式指揮聞名的交警「嗶嗶哥」 獲全國「金安獎」肯定

彰化縣警局交通隊警員江敦霖，不分寒暑，常站在路口，吹著嗶嗶響亮哨音，搭配獨有的花式節奏指揮法，引人目光，還自製宣導牌，苦口婆心勸說用路人遵守交通秩序，博得「嗶嗶哥」之名。他對交通安全的用心與奉獻，獲得今年全國交通安全最高榮譽「金安獎」的肯定。

江敦霖是彰化縣埔心鄉人，民國79年任職臺北市大安分局、84年調至保四總隊第五大隊、90年轉調至員林分局林厝派出所，91年再調往交通隊至今，從警生涯32年，其中任交通警察職務已逾20年，執行職務認真負責，自從警至今始終如一，每年都獲各級主管予以甲等的優良考評。

江敦霖最廣為人知的，莫過於在彰化市中山路與東民街口執勤時，為了減低交通壅塞及維持交通順暢，他會用響亮的吹哨音及搭配花式節奏指揮法，流暢又俐落的指揮方式，常令人讚賞，常被人PO上網，「嗶嗶哥」之名不脛而走。他同時又自製交通安全標語牌，當街宣導行車要開頭燈、路口放慢車速等安全準則。

彰化縣警察局為了改善縣道139線車禍傷亡事故，還以江敦霖的肖像做為人型立牌，有效減少車禍發生，江敦霖動靜之間，對交通安全都做出貢獻。

「嗶嗶哥」表示，比起制式的將法規條文內容告訴民眾，他更喜歡用台語具有親和力的方式，配合自己發想有趣的宣導內容，引起大家共鳴，提高民眾接受的意願，具教育與幽默雙重效果。

江敦霖說，交通教育是相當重要的一環，街頭就是最好的執法教材，比照本宣科更有效，100人當中只要有1人聽進去，並且真正去做，等於救了至少1個家庭，達到他宣導的目的。

警察局長吳坤旭說，疫情逐漸解封，民眾駕車外出活動增多，相對交通事故也會增加，嗶嗶哥是彰化縣警察局交通安全最佳代言人，民眾如落實他宣導的自創口訣「路口停讓、安全保障」，可以提升交通安全的保障。